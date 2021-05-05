Хуснуллин заявил об обеспеченности Крыма водой на ближайшие годы
Крым обеспечен водой на 2021 г. и ближайшие годы, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы считаем, что те работы, которые мы выполняем, проблему на этот год снимут и ближайшие годы. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительными поисками воды с учетом развития сети», – сказал Хуснуллин (цитата по ТАСС). Среди способов обеспечения Крыма водой рассматриваются новые водозаборы, добыча воды из-под Азовского моря и опреснение морской воды, рассказал он.
Вице-премьер отметил, что Россия решит вопрос водоснабжения Крыма самостоятельно и без участия Украины, которая несправедливо лишила полуостров водных ресурсов. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что действия официального Киева можно расценивать как геноцид. «Геноцид, да, поддерживаю», – согласился Хуснуллин.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. Президент России поручил правительству разработать план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, рассчитанный до 2024 г. 18 марта Хуснуллин сообщил Путину, что в результате реализуемых мероприятий проблема острого дефицита воды в Крыму и Севастополе ликвидирована.