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Хуснуллин заявил об обеспеченности Крыма водой на ближайшие годы

Ведомости

Крым обеспечен водой на 2021 г. и ближайшие годы, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы считаем, что те работы, которые мы выполняем, проблему на этот год снимут и ближайшие годы. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительными поисками воды с учетом развития сети», – сказал Хуснуллин (цитата по ТАСС). Среди способов обеспечения Крыма водой рассматриваются новые водозаборы, добыча воды из-под Азовского моря и опреснение морской воды, рассказал он.

Вице-премьер отметил, что Россия решит вопрос водоснабжения Крыма самостоятельно и без участия Украины, которая несправедливо лишила полуостров водных ресурсов. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что действия официального Киева можно расценивать как геноцид. «Геноцид, да, поддерживаю», – согласился Хуснуллин.

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. Президент России поручил правительству разработать план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, рассчитанный до 2024 г. 18 марта Хуснуллин сообщил Путину, что в результате реализуемых мероприятий проблема острого дефицита воды в Крыму и Севастополе ликвидирована.

Ранее по теме: Хуснуллин доложил Путину о ликвидации острого дефицита воды в Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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