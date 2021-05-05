Хуснуллин заявил об обеспеченности Крыма водой на ближайшие годы

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. Президент России поручил правительству разработать план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, рассчитанный до 2024 г. 18 марта Хуснуллин сообщил Путину, что в результате реализуемых мероприятий проблема острого дефицита воды в Крыму и Севастополе ликвидирована.