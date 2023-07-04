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Рабочая группа оценила ущерб от водной блокады Крыма в 1 трлн рублей

Ведомости

Общий ущерб Крыму от водной блокады может превысить 1 трлн руб., сообщил замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов «РИА Новостям».

Вчера, 3 июля, Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152,2 млрд руб. из-за водной блокады полуострова. Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти продолжат работу по формированию претензий к Украине и Западу.

По словам Трофимова, к этому иску могут присоединиться пострадавшие частные организации и ИП, такие факты «не одиночные». Пострадали в первую очередь промышленные и сельскохозяйственные предприятия, добавил он.

«Таким образом, сумма совокупного ущерба, по приблизительной оценке, озвученной на рабочей группе, может составить более 1 трлн руб.», – рассказал чиновник.

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До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. В 2021 г. следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 358 УК РФ (экоцид) по факту водной блокады Крыма со стороны Украины. 24 февраля 2022 г., в день начала спецоперации России на Украине, Минобороны РФ сообщило о разблокировке Северо-Крымского канала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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