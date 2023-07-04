Рабочая группа оценила ущерб от водной блокады Крыма в 1 трлн рублей
Общий ущерб Крыму от водной блокады может превысить 1 трлн руб., сообщил замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов «РИА Новостям».
Вчера, 3 июля, Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152,2 млрд руб. из-за водной блокады полуострова. Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти продолжат работу по формированию претензий к Украине и Западу.
По словам Трофимова, к этому иску могут присоединиться пострадавшие частные организации и ИП, такие факты «не одиночные». Пострадали в первую очередь промышленные и сельскохозяйственные предприятия, добавил он.
«Таким образом, сумма совокупного ущерба, по приблизительной оценке, озвученной на рабочей группе, может составить более 1 трлн руб.», – рассказал чиновник.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. В 2021 г. следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 358 УК РФ (экоцид) по факту водной блокады Крыма со стороны Украины. 24 февраля 2022 г., в день начала спецоперации России на Украине, Минобороны РФ сообщило о разблокировке Северо-Крымского канала.