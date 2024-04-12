Президент Финляндии сменил посла в России
Марья Лиивала станет новым послом Финляндии в РФ. Она приступит к своим обязанностям с 1 сентября. Такое решение принял президент страны Александер Стубб.
Лиивала начала свой профессиональный путь в финском МИДе в 1997 г. Ранее она уже работала на должностях, связанных с Россией – в представительстве Финляндии в Москве с 2008 по 2012 гг.
Кроме России, Стубб решил сменить послов на Кипре, в Португалии, Палестине, на Украине, в Малайзии, Литве и США.
Ранее должность посла Финляндии в России занимал Антти Хелантеря.