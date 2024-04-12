Посла Франции вызвали в российский МИД из-за высказываний Сежурне
Чрезвычайный и полномочный посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в российский МИД в связи с высказываниями министра Европы и иностранных дел Франции Стефана Сежурне. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.
Сежурне заявил, что у Франции нет интереса разговаривать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения. МИД РФ указал Леви на неприемлемость таких высказываний.
«Расцениваем эти высказывания главы внешнеполитического ведомства Франции как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами», – сообщили в МИДе.
По словам Сежурне, недавние телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и его французского коллеги Себастьяна Лекорню закончились разночтениями в отчетах разговоров. Поэтому, считает Сежурне, в интересах Франции сейчас нет диалогов с российскими официальными лицами. Мнение министра опубликовал журнал Le Point.
3 апреля Лекорню провел разговор с Шойгу, в ходе которого осудил теракт в «Крокус сити холле». Последний раз до этого они проводили переговоры в октябре 2022 г.