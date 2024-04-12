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Посла Франции вызвали в российский МИД из-за высказываний Сежурне

Ведомости

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в российский МИД в связи с высказываниями министра Европы и иностранных дел Франции Стефана Сежурне. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.

Сежурне заявил, что у Франции нет интереса разговаривать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения. МИД РФ указал Леви на неприемлемость таких высказываний.

«Расцениваем эти высказывания главы внешнеполитического ведомства Франции как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами», – сообщили в МИДе.

По словам Сежурне, недавние телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и его французского коллеги Себастьяна Лекорню закончились разночтениями в отчетах разговоров. Поэтому, считает Сежурне, в интересах Франции сейчас нет диалогов с российскими официальными лицами. Мнение министра опубликовал журнал Le Point.

3 апреля Лекорню провел разговор с Шойгу, в ходе которого осудил теракт в «Крокус сити холле». Последний раз до этого они проводили переговоры в октябре 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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