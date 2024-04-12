МИД Таджикистана: наказание за теракт в «Крокусе» должны понести все причастные
Наказание за теракт в «Крокус сити холле» должны понести и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики преступления, заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.
«Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления», – сообщил он в ходе (цитата по Asia-Plus).
Мухриддин также подчеркнул, что акты терроризма не могут ассоциироваться с какой-либо национальностью или этнической группой.
Теракт в подмосковном городе Красногорск произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 144 человека.
23 марта в ФСБ сообщили о задержании 11 человек: уточнялось, что четверо непосредственно участвовали в стрельбе. 25 марта Басманный суд Москвы санкционировал арест 62-летнего Исроила Исломова и двух его сыновей, Аминчона и Диловара Исломовых. 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта уголовного дела о теракте Алишера Касимова. 29 марта был арестован девятый обвиняемый – Назримад Лутфуллои.
Директор ФСБ России Александр Бортников 26 марта сообщил, что к теракту могут быть причастны американские, британские и украинские спецслужбы. Об украинском следе также заявлял президент РФ Владимир Путин. Власти Украины причастность к теракту отрицают.