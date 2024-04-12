МИД Таджикистана: наказание за теракт в «Крокусе» должны понести все причастные

23 марта в ФСБ сообщили о задержании 11 человек: уточнялось, что четверо непосредственно участвовали в стрельбе. 25 марта Басманный суд Москвы санкционировал арест 62-летнего Исроила Исломова и двух его сыновей, Аминчона и Диловара Исломовых. 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта уголовного дела о теракте Алишера Касимова. 29 марта был арестован девятый обвиняемый – Назримад Лутфуллои.