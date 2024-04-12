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МИД Таджикистана: наказание за теракт в «Крокусе» должны понести все причастные

Ведомости

Наказание за теракт в «Крокус сити холле» должны понести и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики преступления, заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

«Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления», – сообщил он в ходе (цитата по Asia-Plus).

Мухриддин также подчеркнул, что акты терроризма не могут ассоциироваться с какой-либо национальностью или этнической группой.

Теракт в подмосковном городе Красногорск произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 144 человека.

23 марта в ФСБ сообщили о задержании 11 человек: уточнялось, что четверо непосредственно участвовали в стрельбе. 25 марта Басманный суд Москвы санкционировал арест 62-летнего Исроила Исломова и двух его сыновей, Аминчона и Диловара Исломовых. 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта уголовного дела о теракте Алишера Касимова. 29 марта был арестован девятый обвиняемый – Назримад Лутфуллои.

Директор ФСБ России Александр Бортников 26 марта сообщил, что к теракту могут быть причастны американские, британские и украинские спецслужбы. Об украинском следе также заявлял президент РФ Владимир Путин. Власти Украины причастность к теракту отрицают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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