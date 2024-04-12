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Балицкий заявил о погибших в результате обстрела жилого сектора Токмака

Ведомости

Вооруженные силы Украины обстреляли многоквартирный сектор Токмака Запорожской области, в результате чего есть погибшие, включая одного ребенка, и тяжелораненые. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Сейчас происходит тушение пожара и разбор завалов. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора», – написал он в своем Telegram-канае.

Балицкий предупредил, что в регионе сохраняется угроза повторных ударов со стороны ВСУ, также он пообещал оказать всестороннюю помощь родственникам погибших.

7 апреля губернатор сообщил, что ВСУ нанесли удар по критической инфраструктуре города Пологи, из-за чего были выведены из строя трансформаторы и подстанции, которые питали электричеством Пологи и Пологовский район. В тот же день был обстрелян жилой сектор города Каменка-Днепровская, ВСУ повредили линию электропередач.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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