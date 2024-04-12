Балицкий заявил о погибших в результате обстрела жилого сектора Токмака
Вооруженные силы Украины обстреляли многоквартирный сектор Токмака Запорожской области, в результате чего есть погибшие, включая одного ребенка, и тяжелораненые. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Сейчас происходит тушение пожара и разбор завалов. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора», – написал он в своем Telegram-канае.
Балицкий предупредил, что в регионе сохраняется угроза повторных ударов со стороны ВСУ, также он пообещал оказать всестороннюю помощь родственникам погибших.
7 апреля губернатор сообщил, что ВСУ нанесли удар по критической инфраструктуре города Пологи, из-за чего были выведены из строя трансформаторы и подстанции, которые питали электричеством Пологи и Пологовский район. В тот же день был обстрелян жилой сектор города Каменка-Днепровская, ВСУ повредили линию электропередач.