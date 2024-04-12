Балицкий заявил о погибших в результате обстрела жилого сектора Токмака

7 апреля губернатор сообщил, что ВСУ нанесли удар по критической инфраструктуре города Пологи, из-за чего были выведены из строя трансформаторы и подстанции, которые питали электричеством Пологи и Пологовский район. В тот же день был обстрелян жилой сектор города Каменка-Днепровская, ВСУ повредили линию электропередач.