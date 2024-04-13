Число погибших после удара ВСУ по Токмаку выросло до восьми
За ночь из-под завалов разрушенных жилых домов в Токмаке Запорожской области извлекли тела двух человек, таким образом количество погибших при ударе украинских военных увеличилось до восьми, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек, среди них два ребенка», – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
В результате атаки пострадали 13 человек, людей госпитализировали в Токмакскую городскую больницу, добавил губернатор. Людям, которые остались без жилья, предоставлено временное. Власти проводят оценку разрушений – по данным Балицкого, после атаки пострадали и соседние дома. Их владельцам также обещают оказать помощь. Оперативные службы региона продолжают разбор завалов разрушенных домов в Токмаке, сообщил глава Запорожской области.
Балицкий ранее сообщал, что в результате украинского удара есть погибшие и «десятки» тяжелораненых.
7 апреля губернатор сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по критической инфраструктуре города Пологи, из-за чего были выведены из строя трансформаторы и подстанции, которые питали электричеством Пологи и Пологовский район. В тот же день был обстрелян жилой сектор города Каменка-Днепровская, ВСУ повредили линию электропередачи.