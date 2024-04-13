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Число погибших после удара ВСУ по Токмаку выросло до восьми

Ведомости

За ночь из-под завалов разрушенных жилых домов в Токмаке Запорожской области извлекли тела двух человек, таким образом количество погибших при ударе украинских военных увеличилось до восьми, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек, среди них два ребенка», – написал Балицкий в своем Telegram-канале.

В результате атаки пострадали 13 человек, людей госпитализировали в Токмакскую городскую больницу, добавил губернатор. Людям, которые остались без жилья, предоставлено временное. Власти проводят оценку разрушений – по данным Балицкого, после атаки пострадали и соседние дома. Их владельцам также обещают оказать помощь. Оперативные службы региона продолжают разбор завалов разрушенных домов в Токмаке, сообщил глава Запорожской области.

Балицкий ранее сообщал, что в результате украинского удара есть погибшие и «десятки» тяжелораненых.

7 апреля губернатор сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по критической инфраструктуре города Пологи, из-за чего были выведены из строя трансформаторы и подстанции, которые питали электричеством Пологи и Пологовский район. В тот же день был обстрелян жилой сектор города Каменка-Днепровская, ВСУ повредили линию электропередачи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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