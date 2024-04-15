Астана заявила о готовности предоставить площадку для переговоров Еревана и Баку
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров Армении и Азербайджана, взяв на себя миссию доброй воли. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.
«Наша основная цель – сблизить дружеские нам страны, открыть дороги для мира и устойчивой стабильности в регионе», – сказал Токаев (цитата по «Sputnik Армения»).
Президент Казахстана добавил, что Астана приветствует стремление Еревана и Баку к заключению мирного соглашения. Ранее он неоднократно выступал за урегулирование конфликта между сторонами мирным путем.
Пашинян после переговоров с Токаевым заявил, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в рамках ранее согласованных принципов.
15 апреля Токаев прибыл в Армению с официальным визитом. В Ереване состоялись переговоры между казахстанским президентом и армянским премьером. Токаев и Пашинян обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также особое внимание стороны уделили теме региональной стабильности и безопасности.