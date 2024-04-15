Астана заявила о готовности предоставить площадку для переговоров Еревана и Баку

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров Армении и Азербайджана, взяв на себя миссию доброй воли. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.