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Астана заявила о готовности предоставить площадку для переговоров Еревана и Баку

Ведомости

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров Армении и Азербайджана, взяв на себя миссию доброй воли. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

«Наша основная цель – сблизить дружеские нам страны, открыть дороги для мира и устойчивой стабильности в регионе», – сказал Токаев (цитата по «Sputnik Армения»).

Президент Казахстана добавил, что Астана приветствует стремление Еревана и Баку к заключению мирного соглашения. Ранее он неоднократно выступал за урегулирование конфликта между сторонами мирным путем.

Пашинян после переговоров с Токаевым заявил, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в рамках ранее согласованных принципов.

15 апреля Токаев прибыл в Армению с официальным визитом. В Ереване состоялись переговоры между казахстанским президентом и армянским премьером. Токаев и Пашинян обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также особое внимание стороны уделили теме региональной стабильности и безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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