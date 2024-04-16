Байден и его супруга в 2023 году заработали почти $620 000

Ранее «Ведомости» писали, что бывший президент США Дональд Трамп 15 апреля стал первым руководителем страны в истории, который предстал в качестве обвиняемого по уголовному делу в нью-йоркском суде Манхэттена. Речь идет о разбирательстве вокруг возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Сторми Дэниэлс, получившей $130 000 за ее молчание об интимной связи с Трампом за 10 лет до этого.