Байден и его супруга в 2023 году заработали почти $620 000
Доходы президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден, которая занимается преподаванием в муниципальном колледже Северной Вирджинии, по итогам прошлого года выросли на 7% и составили $619 976 (около 57,86 млн руб.). Об этом сообщает Белый дом со ссылкой на налоговые декларации главы государства и первой леди.
Помимо зарплат, чета Байденов получила доход от процентов по инвестициям, пенсий и гонораров за книги. Увеличение по сравнению с 2022 г. произошло за счет выплаченных процентов.
Уточняется, что они заплатили $146 629 (13,76 млн руб.) федерального подоходного налога по ставке 23,7%. В штатах Делэвер и Вирджиния супруги уплатили еще примерно $34 457 (3,23 млн руб.) подоходных налогов. Доля доходов Байдена, идущая на федеральные налоги, была почти такой же, как и в 2022 г.
Президент и первая леди США также сообщили о пожертвованиях в размере $20 477 (1,92 млн руб.) в 17 различных благотворительных организаций.
Reuters отмечает, что оппонент Байдена на предстоящих выборах президента Дональд Трамп нарушил традицию обнародовать свои налоговые декларации, заявив, что он не мог сделать это во время проверки со стороны Налоговой службы, хотя ведомство утверждало, что он имеет право опубликовать их.
Ранее «Ведомости» писали, что бывший президент США Дональд Трамп 15 апреля стал первым руководителем страны в истории, который предстал в качестве обвиняемого по уголовному делу в нью-йоркском суде Манхэттена. Речь идет о разбирательстве вокруг возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Сторми Дэниэлс, получившей $130 000 за ее молчание об интимной связи с Трампом за 10 лет до этого.