Мосгорсуд оставил в силе приговор в восемь лет колонии иноагенту Максиму Кацу

22 июля 2022 г. Минюст внес его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, а 5 декабря 2022 г. Кац стал первым физлицом-иноагентом, которого оштрафовали за отсутствие специальной маркировки о статусе иноагента. Основанием для штрафа в 15 000 руб. стали посты в Telegram-канале и видео в YouTube-канале.