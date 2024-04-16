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Мосгорсуд оставил в силе приговор в восемь лет колонии иноагенту Максиму Кацу

Ведомости

Приговор блогеру Максиму Кацу (признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом) вступил в законную силу, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Апелляционную жалобу рассматривал Московский городской суд, инстанция оставила приговор без изменения.

Басманный суд Москвы летом 2023 г. заочно приговорил Каца к восьми годам колонии. Блогера признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об армии России). Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на четыре года.

«Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения», – сообщает Telegram-канал столичных судов.

По версии следствия, 3 апреля 2022 г. Кац разместил на своем канале YouTube видеозапись с заведомо ложной информацией «об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине».

Каца заочно арестовали по делу о фейках о Вооруженных силах РФ 23 марта. 27 апреля Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу. Сам блогер находится за границей.

22 июля 2022 г. Минюст внес его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, а 5 декабря 2022 г. Кац стал первым физлицом-иноагентом, которого оштрафовали за отсутствие специальной маркировки о статусе иноагента. Основанием для штрафа в 15 000 руб. стали посты в Telegram-канале и видео в YouTube-канале.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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