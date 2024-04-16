Мосгорсуд оставил в силе приговор в восемь лет колонии иноагенту Максиму Кацу
Приговор блогеру Максиму Кацу (признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом) вступил в законную силу, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Апелляционную жалобу рассматривал Московский городской суд, инстанция оставила приговор без изменения.
Басманный суд Москвы летом 2023 г. заочно приговорил Каца к восьми годам колонии. Блогера признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об армии России). Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на четыре года.
«Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения», – сообщает Telegram-канал столичных судов.
По версии следствия, 3 апреля 2022 г. Кац разместил на своем канале YouTube видеозапись с заведомо ложной информацией «об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине».
Каца заочно арестовали по делу о фейках о Вооруженных силах РФ 23 марта. 27 апреля Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу. Сам блогер находится за границей.
22 июля 2022 г. Минюст внес его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, а 5 декабря 2022 г. Кац стал первым физлицом-иноагентом, которого оштрафовали за отсутствие специальной маркировки о статусе иноагента. Основанием для штрафа в 15 000 руб. стали посты в Telegram-канале и видео в YouTube-канале.