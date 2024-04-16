Суд заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря

Зыгарь был включен Минюстом в реестр иноагентов в октябре 2022 г. 13 декабря 2023 г. Его оштрафовали на 30 000 руб. за нарушение порядка деятельности иноагента. Журналист подавал иск к Минюсту и МИД России с требованием исключить сведения о нем из перечня иностранных агентов. 13 марта Мосгорсуд отказал ему в удовлетворении жалобы.