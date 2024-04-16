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Суд заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря

Ведомости

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста и писателя Михаила Зыгаря (признан иноагентом в РФ) по делу о распространении фейков о российской армии, передает ТАСС.

Журналист обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти).

Срок ареста будет исчисляться с момента задержания Зыгаря на территории РФ или с момента его передачи правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации в Россию.

9 апреля Зыгарь был объявлен в розыск. Эта информация появилась в базе МВД России.

Журналиста разыскивают по уголовной статье, по какой именно – не уточнялось.

Зыгарь был включен Минюстом в реестр иноагентов в октябре 2022 г. 13 декабря 2023 г. Его оштрафовали на 30 000 руб. за нарушение порядка деятельности иноагента. Журналист подавал иск к Минюсту и МИД России с требованием исключить сведения о нем из перечня иностранных агентов. 13 марта Мосгорсуд отказал ему в удовлетворении жалобы.

27 февраля Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность фонда XZ foundation. Основателями организации являются Зыгарь и кинорежиссер Илья Хржановский (признан иноагентом), генеральный директор организации – Майя Стравинская.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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