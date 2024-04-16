Суд заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста и писателя Михаила Зыгаря (признан иноагентом в РФ) по делу о распространении фейков о российской армии, передает ТАСС.
Журналист обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти).
Срок ареста будет исчисляться с момента задержания Зыгаря на территории РФ или с момента его передачи правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации в Россию.
Журналиста разыскивают по уголовной статье, по какой именно – не уточнялось.
Зыгарь был включен Минюстом в реестр иноагентов в октябре 2022 г. 13 декабря 2023 г. Его оштрафовали на 30 000 руб. за нарушение порядка деятельности иноагента. Журналист подавал иск к Минюсту и МИД России с требованием исключить сведения о нем из перечня иностранных агентов. 13 марта Мосгорсуд отказал ему в удовлетворении жалобы.
27 февраля Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность фонда XZ foundation. Основателями организации являются Зыгарь и кинорежиссер Илья Хржановский (признан иноагентом), генеральный директор организации – Майя Стравинская.