Путин встретится с Памфиловой в Кремле

Центризбирком (ЦИК) 21 марта официально подписал постановление о признании результатов президентских выборов в России, по итогам которых самовыдвиженец Владимир Путин (87,28%) переизбран на должность президента в пятый раз при рекордной явке – 77,49%. На втором месте Николай Харитонов (КПРФ) – 4,31%, далее – Владислав Даванков («Новые люди») – 3,85%, следом – Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,20%.