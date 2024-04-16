Путин встретится с Памфиловой в Кремле
Президент РФ Владимир Путин встретится с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин работает в Кремле. Сегодня у него будет Элла Памфилова, глава Центризбиркома. Это будет очная встреча в Кремле», – сказал Песков.
Центризбирком (ЦИК) 21 марта официально подписал постановление о признании результатов президентских выборов в России, по итогам которых самовыдвиженец Владимир Путин (87,28%) переизбран на должность президента в пятый раз при рекордной явке – 77,49%. На втором месте Николай Харитонов (КПРФ) – 4,31%, далее – Владислав Даванков («Новые люди») – 3,85%, следом – Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,20%.
Памфилова отметила, что в голосовании приняли участие более 87,5 млн граждан России – это исторический показатель.