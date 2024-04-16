Кремль не стал комментировать данные о срыве Киевом соглашения по Черному морю
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение Reuters об отказе Украины присоединиться к соглашению по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.
«У нас действительно с нашими турецкими партнерами очень много разных тем на повестке дня. Мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем. Но конкретно по этому сообщению мне нечего сказать», – заявил он.
15 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Украина в течение двух месяцев вели переговоры с Турцией о соглашении по безопасности в Черном море. Договоренности были достигнуты в марте. Киев не хотел подписывать договор, но все равно согласился, чтобы 30 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о сделке. В итоге Украина внезапно вышла из соглашения «в последнюю минуту», рассказал источник. Причины такого решения неизвестны, отмечал Reuters.
Согласно тексту договора, как утверждает агентство, Москва и Киев якобы обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам в Черном море, в частности, не атаковать, не арестовывать и не обыскивать их. Гарантии не распространялись на военные корабли и гражданские суда, перевозящие товары военного назначения.