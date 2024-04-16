Кремль не стал комментировать данные о срыве Киевом соглашения по Черному морю

15 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Украина в течение двух месяцев вели переговоры с Турцией о соглашении по безопасности в Черном море. Договоренности были достигнуты в марте. Киев не хотел подписывать договор, но все равно согласился, чтобы 30 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о сделке. В итоге Украина внезапно вышла из соглашения «в последнюю минуту», рассказал источник. Причины такого решения неизвестны, отмечал Reuters.