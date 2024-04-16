Reuters: Киев сорвал соглашение по безопасности в Черном море

Согласно тексту договора, который оказался в распоряжении агентства, судоходство в Черном море должно было реализовываться в соответствии с Конвенцией Монтрё о статусе проливов: документ дает Турции право регулировать транзит военных кораблей и гарантирует свободный проход гражданских судов в мирное время. Москва и Киев обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам в Черном море, в частности, не атаковать, не арестовывать и не обыскивать их. Гарантии не распространялись на военные корабли и гражданские суда, перевозящие товары военного назначения, следует из проекта соглашения.