Reuters: Киев сорвал соглашение по безопасности в Черном море
Россия и Украина в течение двух месяцев вели переговоры с Турцией о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, но в итоге Киев отказался от него. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что соглашение было достигнуто в марте. Киев не хотел его подписывать, но все равно согласился, чтобы 30 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о сделке. В итоге Украина внезапно вышла из соглашения «в последнюю минуту», рассказал источник. Причины такого решения неизвестны, пишет Reuters.
По данным агентства, к переговорам при посредничестве Анкары стороны подтолкнула ООН. Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик в разговоре с Reuters выразил надежду, что «свобода судоходства в Черном море восторжествует».
Согласно тексту договора, который оказался в распоряжении агентства, судоходство в Черном море должно было реализовываться в соответствии с Конвенцией Монтрё о статусе проливов: документ дает Турции право регулировать транзит военных кораблей и гарантирует свободный проход гражданских судов в мирное время. Москва и Киев обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам в Черном море, в частности, не атаковать, не арестовывать и не обыскивать их. Гарантии не распространялись на военные корабли и гражданские суда, перевозящие товары военного назначения, следует из проекта соглашения.
С 22 июля 2022 г. в Черном море действовала «черноморская инициатива», или зерновая сделка. Ее заключили Россия, Турция, Украина и ООН. Суть сделки заключалась в возможности вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех портов по безопасному коридору в Черном море в обмен на разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, а также возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.
18 июля 2023 г. Россия вышла из соглашения, поскольку западные страны не выполняли свои обязательства перед Москвой.