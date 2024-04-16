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Reuters: Киев сорвал соглашение по безопасности в Черном море

Ведомости

Россия и Украина в течение двух месяцев вели переговоры с Турцией о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, но в итоге Киев отказался от него. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что соглашение было достигнуто в марте. Киев не хотел его подписывать, но все равно согласился, чтобы 30 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о сделке. В итоге Украина внезапно вышла из соглашения «в последнюю минуту», рассказал источник. Причины такого решения неизвестны, пишет Reuters.

По данным агентства, к переговорам при посредничестве Анкары стороны подтолкнула ООН. Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик в разговоре с Reuters выразил надежду, что «свобода судоходства в Черном море восторжествует».

Согласно тексту договора, который оказался в распоряжении агентства, судоходство в Черном море должно было реализовываться в соответствии с Конвенцией Монтрё о статусе проливов: документ дает Турции право регулировать транзит военных кораблей и гарантирует свободный проход гражданских судов в мирное время. Москва и Киев обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам в Черном море, в частности, не атаковать, не арестовывать и не обыскивать их. Гарантии не распространялись на военные корабли и гражданские суда, перевозящие товары военного назначения, следует из проекта соглашения.

С 22 июля 2022 г. в Черном море действовала «черноморская инициатива», или зерновая сделка. Ее заключили Россия, Турция, Украина и ООН. Суть сделки заключалась в возможности вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех портов по безопасному коридору в Черном море в обмен на разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, а также возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.

18 июля 2023 г. Россия вышла из соглашения, поскольку западные страны не выполняли свои обязательства перед Москвой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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