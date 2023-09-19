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Политика

Боррель заявил о невозможности соглашения по зерновой сделке

Ведомости

Евросоюз не может договориться с Россией о возобновлении «черноморской инициативы». Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Я не думаю, что это вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций. Потому что наши санкции не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений. Возможности достижения договоренности [с Россией] нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят», – сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).

«Черноморская инициатива», или зерновая сделка, действовала с 22 июля 2022 г. по 18 июля 2023 г. Ее заключили Россия, Турция, Украина и ООН. Суть сделки заключалась в возможности вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех портов по безопасному коридору в Черном море в обмен на разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, а также возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.

Ранее по теме: Гутерриш обсудит возобновление зерновой сделки с Лавровым, Эрдоганом и Зеленским

Россия предупредила ООН, что не станет продлевать зерновую сделку. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что западные страны не выполняли свои обязательства перед РФ. Также он отметил, что большую часть зерна с Украины получили страны с высоким уровнем дохода, хотя целью сделки было обеспечить продовольствием нуждающиеся государства.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 13 сентября, что обсудит планы по возобновлению зерновой сделки с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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