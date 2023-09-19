Боррель заявил о невозможности соглашения по зерновой сделке

«Я не думаю, что это вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций. Потому что наши санкции не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений. Возможности достижения договоренности [с Россией] нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят», – сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).