В Кремле отреагировали на инициативу об олимпийском перемирии
Киевский режим использует инициативы о временном перемирии для попытки перегруппировать свои силы и перевооружиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.
Журналисты спросили Пескова о том, как в Кремле относятся к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином возможность приостановки огня на время Олимпиады.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Владимиру Путину неоднократно задавали подобные вопросы.
«И президент, и наши военные обращали внимание на то, что киевский режим использует такие идеи, такие инициативы для попытки перегруппироваться, для попытки перевооружиться и т. д. Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив. Это первое. Ну и, потом, до сих пор никаких официальных шагов на этот счет никто не делал», – сказал Песков.
15 апреля Макрон в эфире телеканала BFMTV заявил, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, в том числе на Украине, в секторе Газа и Судане.
Ранее в интервью украинским СМИ президент Франции заявлял, что Париж предложит России прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр, которые пройдут во Франции летом 2024 г. Он также указал, что Франция «как организатор Игр идет в ногу с сигналом мира» и следует решениям Международного олимпийского комитета (МОК). По его словам, российские атлеты могут выступать на соревнованиях под белым флагом.
В ответ на предложение Макрона официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Парижу прекратить поставки оружия Украине.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. МОК допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. В комитете уточнили, что не смогут принять участия в Играх атлеты, которые активно поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. На Олимпиаде также будут действовать международные санкции против России и Белоруссии, включая запрет на демонстрацию флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.