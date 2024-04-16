В Кремле отреагировали на инициативу об олимпийском перемирии

«И президент, и наши военные обращали внимание на то, что киевский режим использует такие идеи, такие инициативы для попытки перегруппироваться, для попытки перевооружиться и т. д. Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив. Это первое. Ну и, потом, до сих пор никаких официальных шагов на этот счет никто не делал», – сказал Песков.