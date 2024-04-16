Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на должность главы Верховного суда

После того как скончался 80-летний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, Россия впервые в истории столкнулась с необходимостью назначать нового главу ВС. Лебедев занимал эту должность с 1991 г. До появления нового председателя его обязанности исполняет первый заместитель Лебедева – Петр Серков.