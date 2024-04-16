Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на должность главы Верховного суда

Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на должность главы Верховного судаПредставление президента для ее назначения поступило в Совфед 9 апреля
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству на заседании 16 апреля поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ.
9 апреля председатель комитета Андрей Клишас сообщил, что в СФ поступило представление главы государства для ее назначения.
До этого, 4 апреля, комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала назначить Подносову главой ВС. 1 апреля ее рекомендовала на этот пост Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).
После того как скончался 80-летний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, Россия впервые в истории столкнулась с необходимостью назначать нового главу ВС. Лебедев занимал эту должность с 1991 г. До появления нового председателя его обязанности исполняет первый заместитель Лебедева – Петр Серков.
В июле 2020 г. СФ назначил Подносову на должность заместителя председателя Верховного суда РФ – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.
Председатель ВС назначается Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения ВККС.