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Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на должность главы Верховного суда

Представление президента для ее назначения поступило в Совфед 9 апреля
Ведомости

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству на заседании 16 апреля поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ.

9 апреля председатель комитета Андрей Клишас сообщил, что в СФ поступило представление главы государства для ее назначения.

До этого, 4 апреля, комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала назначить Подносову главой ВС. 1 апреля ее рекомендовала на этот пост Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

После того как скончался 80-летний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, Россия впервые в истории столкнулась с необходимостью назначать нового главу ВС. Лебедев занимал эту должность с 1991 г. До появления нового председателя его обязанности исполняет первый заместитель Лебедева – Петр Серков.

В июле 2020 г. СФ назначил Подносову на должность заместителя председателя Верховного суда РФ – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.

Председатель ВС назначается Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения ВККС.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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