/ Политика

Путин внес в Совфед кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда

Ранее на эту должность ее рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей
Анастасия Швецова
Максим Стулов / Ведомости

В Совет Федерации (СФ) поступило представление президента РФ Владимира Путина для назначения Ирины Подносовой председателем Верховного суда (ВС) России. Об этом сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации», – написал он в своем Telegram-канале. 

4 апреля комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала назначить Подносову главой ВС. 1 апреля ее рекомендовала на этот пост Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Вакансия председателя Верховного суда РФ была открыта 1 марта. Источники «Ведомости» отмечали, что Подносова рассматривается как наиболее вероятный кандидат на эту должность.

После того как скончался 80-летний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, Россия впервые в истории столкнулась с необходимостью назначать нового главу ВС. Лебедев занимал эту должность с 1991 г. До появления нового председателя его обязанности исполняет первый заместитель Лебедева – Петр Серков.

Председатель ВС назначается Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения ВККС. Президент вносит представление о назначении председателя суда в случае досрочного прекращения полномочий председателя не позднее чем через шесть месяцев со дня открытия вакансии. Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность руководителя ВС в течение 14 дней после дня получения представления.

Ирине Подносовой 70 лет. Она окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета. С 1990 г. была судьей Лужского городского суда Ленинградской области, а с 2003 г. стала его председателем. В 2013 г. Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, с 2017 г. – главой этого суда. В 2018 г. она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Должность зампредседателя Верховного суда заняла в июле 2020 г. Подносова также является членом президиума Верховного суда и сопредседателем научно-консультативного совета при Верховном суде.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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