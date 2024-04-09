Путин внес в Совфед кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда

Путин внес в Совфед кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного судаРанее на эту должность ее рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей
В Совет Федерации (СФ) поступило представление президента РФ Владимира Путина для назначения Ирины Подносовой председателем Верховного суда (ВС) России. Об этом сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации», – написал он в своем Telegram-канале.
4 апреля комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала назначить Подносову главой ВС. 1 апреля ее рекомендовала на этот пост Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Вакансия председателя Верховного суда РФ была открыта 1 марта. Источники «Ведомости» отмечали, что Подносова рассматривается как наиболее вероятный кандидат на эту должность.
После того как скончался 80-летний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, Россия впервые в истории столкнулась с необходимостью назначать нового главу ВС. Лебедев занимал эту должность с 1991 г. До появления нового председателя его обязанности исполняет первый заместитель Лебедева – Петр Серков.
Председатель ВС назначается Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения ВККС. Президент вносит представление о назначении председателя суда в случае досрочного прекращения полномочий председателя не позднее чем через шесть месяцев со дня открытия вакансии. Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность руководителя ВС в течение 14 дней после дня получения представления.
Ирине Подносовой 70 лет. Она окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета. С 1990 г. была судьей Лужского городского суда Ленинградской области, а с 2003 г. стала его председателем. В 2013 г. Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, с 2017 г. – главой этого суда. В 2018 г. она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Должность зампредседателя Верховного суда заняла в июле 2020 г. Подносова также является членом президиума Верховного суда и сопредседателем научно-консультативного совета при Верховном суде.