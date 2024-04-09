Путин внес в Совфед кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда

Ирине Подносовой 70 лет. Она окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета. С 1990 г. была судьей Лужского городского суда Ленинградской области, а с 2003 г. стала его председателем. В 2013 г. Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, с 2017 г. – главой этого суда. В 2018 г. она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Должность зампредседателя Верховного суда заняла в июле 2020 г. Подносова также является членом президиума Верховного суда и сопредседателем научно-консультативного совета при Верховном суде.