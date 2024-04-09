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Комитет СФ рассмотрит кандидатуру Подносовой на пост главы ВС 16 апреля

Ведомости

Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрит представление президента России Владимира Путина о назначении замглавы Верховного суда (ВС) РФ Ирины Подносовой на должность председателя 16 апреля, рассказал председатель комитета Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что комитет СФ по конституционному законодательству на заседании 16 апреля в 12:00 мск проведет предварительное обсуждение кандидатуры Подносовой в открытом режиме.

9 апреля Клишас сообщил, что в СФ поступило представление главы государства для назначения Подносовой председателем ВС России.

4 апреля комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала назначить Подносову главой ВС. 1 апреля ее рекомендовала на этот пост Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Вакансия председателя Верховного суда РФ была открыта 1 марта. Источники «Ведомости» отмечали, что Подносова рассматривается как наиболее вероятный кандидат на эту должность.

После того как скончался 80-летний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, Россия впервые в истории столкнулась с необходимостью назначать нового главу ВС. Лебедев занимал эту должность с 1991 г. До появления нового председателя его обязанности исполняет первый заместитель Лебедева – Петр Серков.

Председатель ВС назначается Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения ВККС. Президент вносит представление о назначении председателя суда в случае досрочного прекращения полномочий председателя не позднее чем через шесть месяцев со дня открытия вакансии. Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность руководителя ВС в течение 14 дней после дня получения представления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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