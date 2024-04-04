Кремль подтвердил рекомендацию назначить Подносову главой Верховного суда
Комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала назначить Ирину Подносову председателем Верховного суда (ВС) России, следует из информации на сайте Кремля.
«Решением комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована президенту для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда», – говорится в сообщении.
Также были рассмотрены кандидатуры на должности судей федеральных судов, которые были внесены на рассмотрение президента: приняты решения в отношении 432 кандидатов на должности судей федеральных судов.
Подносовой 70 лет. Она окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета. С 1990 г. была судьей Лужского городского суда Ленинградской области, а с 2003 г. стала его председателем. В 2013 г. Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, с 2017 г. – главой этого суда. В 2018 г. она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Должность зампредседателя Верховного суда Подносова заняла в июле 2020 г.
Вопрос о назначении нового руководителя судебного органа возник после смерти его бессменного руководителя – 80-летнего Вячеслава Лебедева. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) открыла вакансию председателя Верховного суда РФ 1 марта. Через месяц, 1 апреля, ВККС рекомендовала судью Подносову на пост главы ВС России.