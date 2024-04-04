Комиссия при президенте одобрила кандидатуру Подносовой на должность главы ВС

Комиссия при президенте одобрила кандидатуру Подносовой на должность главы ВСВскоре ее утвердит Совет Федерации
Кандидатура судьи Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда (ВС) России одобрена комиссией при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Это подтвердил и источник «Ведомостей»
Решением комиссии кандидатура Подносовой рекомендована президенту Российской Федерации для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя ВС, отметил источник. «Ведомости» направили соответствующий запрос пресс-секретарю президента страны Дмитрию Пескову.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) открыла вакансию председателя Верховного суда РФ 1 марта. Пост освободился после смерти бессменного руководителя – 80-летнего Вячеслава Лебедева. 1 апреля ВККС единогласно рекомендовала Подносову на пост главы Верховного суда России.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП) и судейскому сообществу, сообщали, что Подносова рассматривается как наиболее вероятный кандидат на пост.
Уроженке Пскова Ирине Подносовой 70 лет. В 1975 г. окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета. С 1990 г. была судьей Лужского городского суда Ленобласти, а с 2003 г. стала его председателем.
В 2013 г. Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, с 2017 г. – главой этого суда. В 2018 г. она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Должность зампредседателя Верховного суда Подносова заняла в июле 2020 г.