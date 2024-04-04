Комиссия при президенте одобрила кандидатуру Подносовой на должность главы ВС

Кандидатура судьи Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда (ВС) России одобрена комиссией при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Это подтвердил и источник «Ведомостей»