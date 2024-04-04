/ Общество

Комиссия при президенте одобрила кандидатуру Подносовой на должность главы ВС

Вскоре ее утвердит Совет Федерации
Ведомости

Кандидатура судьи Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда (ВС) России одобрена комиссией при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Это подтвердил и источник «Ведомостей»

Решением комиссии кандидатура Подносовой рекомендована президенту Российской Федерации для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя ВС, отметил источник. «Ведомости» направили соответствующий запрос пресс-секретарю президента страны Дмитрию Пескову.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) открыла вакансию председателя Верховного суда РФ 1 марта. Пост освободился после смерти бессменного руководителя – 80-летнего Вячеслава Лебедева. 1 апреля ВККС единогласно рекомендовала Подносову на пост главы Верховного суда России.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП) и судейскому сообществу, сообщали, что Подносова рассматривается как наиболее вероятный кандидат на пост.

Уроженке Пскова Ирине Подносовой 70 лет. В 1975 г. окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета. С 1990 г. была судьей Лужского городского суда Ленобласти, а с 2003 г. стала его председателем.

В 2013 г. Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, с 2017 г. – главой этого суда. В 2018 г. она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Должность зампредседателя Верховного суда Подносова заняла в июле 2020 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных