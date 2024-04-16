Президент Египта и Нарышкин обсудили путь к стабильности на Ближнем Востоке

Официальный представитель добавил, что на встрече были рассмотрены усилия Египта по стабилизации ситуации в регионе посредством общения со всеми сторонами. Он также выразил мнение Египта о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа и доставки гуманитарной помощи для разрядки региональной напряженности. На встрече также подчеркнули важность достижения справедливого и всеобъемлющего урегулирования палестинского вопроса и создания палестинского государства в границах 4 июня 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме.