/ Политика

Президент Египта и Нарышкин обсудили путь к стабильности на Ближнем Востоке

Ведомости

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси обсудил с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным пути достижения стабильности на Ближнем Востоке. Об этом  сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Официальный представитель добавил, что на встрече были рассмотрены усилия Египта по стабилизации ситуации в регионе посредством общения со всеми сторонами. Он также выразил мнение Египта о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа и доставки гуманитарной помощи для разрядки региональной напряженности. На встрече также подчеркнули важность достижения справедливого и всеобъемлющего урегулирования палестинского вопроса и создания палестинского государства в границах 4 июня 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме.

В этой связи стороны подчеркнули стремление продолжать консультации и координацию между двумя странами по различным вопросам для достижения общих интересов «в свете их выдающихся исторических отношений».

24 марта ас-Сиси и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметили необходимость создания независимого палестинского государства, поскольку только это может вернуть стабильность на Ближний Восток. Стороны также заявили о солидарности в том, что необходимо избегать эскалации конфликта. Они обозначили, что считают неприемлемым насильственное выселение палестинцев с их территорий.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных