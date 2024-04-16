Президент Египта и Нарышкин обсудили путь к стабильности на Ближнем Востоке
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси обсудил с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным пути достижения стабильности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Официальный представитель добавил, что на встрече были рассмотрены усилия Египта по стабилизации ситуации в регионе посредством общения со всеми сторонами. Он также выразил мнение Египта о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа и доставки гуманитарной помощи для разрядки региональной напряженности. На встрече также подчеркнули важность достижения справедливого и всеобъемлющего урегулирования палестинского вопроса и создания палестинского государства в границах 4 июня 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме.
В этой связи стороны подчеркнули стремление продолжать консультации и координацию между двумя странами по различным вопросам для достижения общих интересов «в свете их выдающихся исторических отношений».
24 марта ас-Сиси и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметили необходимость создания независимого палестинского государства, поскольку только это может вернуть стабильность на Ближний Восток. Стороны также заявили о солидарности в том, что необходимо избегать эскалации конфликта. Они обозначили, что считают неприемлемым насильственное выселение палестинцев с их территорий.