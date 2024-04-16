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На Ивлееву составлен протокол за дискредитацию ВС РФ

Ведомости

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой за дискредитацию армии России, следует из картотеки суда.

Протокол на блогера составлен за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан).

Для физлиц ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ подразумевает штраф от 30 000 до 50 000 руб. Для должностных лиц максимальный размер штрафа составляет 200 000 руб., а для юрлиц – 500 000 руб.

22 февраля столичный суд оставил без рассмотрения иск к МТС на 10 млн руб. из-за вечеринки Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»).

16 февраля московский суд также отклонил иск к компании МТС на $1 млрд из-за вечеринки. Истец Александр Трещев настаивал, чтобы МТС и Ивлеева перечислили в фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» $1 млрд и 1 млрд руб. соответственно.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» с 20 на 21 декабря 2023 г. На мероприятии присутствовали журналистка Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, рэпер Джиган и др. Вечеринку осудила общественность, поскольку она проходила в период спецоперации. После реакции общественности ряд участников вечеринки опубликовали свои извинения. Ивлеева была оштрафована на 100 000 руб. по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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