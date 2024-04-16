На Ивлееву составлен протокол за дискредитацию ВС РФ
Тверской районный суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой за дискредитацию армии России, следует из картотеки суда.
Протокол на блогера составлен за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан).
Для физлиц ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ подразумевает штраф от 30 000 до 50 000 руб. Для должностных лиц максимальный размер штрафа составляет 200 000 руб., а для юрлиц – 500 000 руб.
Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» с 20 на 21 декабря 2023 г. На мероприятии присутствовали журналистка Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, рэпер Джиган и др. Вечеринку осудила общественность, поскольку она проходила в период спецоперации. После реакции общественности ряд участников вечеринки опубликовали свои извинения. Ивлеева была оштрафована на 100 000 руб. по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка).