На Ивлееву составлен протокол за дискредитацию ВС РФ

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» с 20 на 21 декабря 2023 г. На мероприятии присутствовали журналистка Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, рэпер Джиган и др. Вечеринку осудила общественность, поскольку она проходила в период спецоперации. После реакции общественности ряд участников вечеринки опубликовали свои извинения. Ивлеева была оштрафована на 100 000 руб. по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка).