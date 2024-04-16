Глава МИД Иордании выступил против эскалации ирано-израильского конфликта
Иордания выступает против обострения ирано-израильского конфликта и призывает международное сообщество помешать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху «отвлечь» внимание от сектора Газа путем эскалации конфронтации. Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади во время пресс-конференции со своим немецким коллегой в Берлине, передает Reuters.
«Мы против эскалации. Нетаньяху хочет отвлечь внимание от Газы и сосредоточиться на своей конфронтации с Ираном», – сказал Сафади.
13 апреля, во время массированной атаки Ирана на Израиль, Иордания сбила некоторые из ракет и беспилотников, пролетевшие над ее столицей Амманом. Сафади объяснил это тем, что королевство посчитало иранские снаряды «реальной опасностью» для его территории. Он добавил, что страна сделала бы то же самое, если бы Израиль использовал воздушное пространство Иордании для нападения на Иран. Несмотря на это пояснение, действия королевства и заявления Сафади подверглись жесткой критике со стороны иранских СМИ, которые позволили себе назвать иорданского короля Абдаллу II «предателем», отмечает Bloomberg.
Ирано-израильский конфликт начал обостряться после того, как 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
Тегеран пообещал ответить Израилю, что и было сделано 14 апреля. Обстрел велся с территорий нескольких стран, включая Иран, Ирак, Сирию и Йемен. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.
До этой массированной атаки Израиль, в свою очередь, обещал нанести ответный удар в случае атаки Ирана. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь ранее сообщал «Ведомостям», что атака со стороны Израиля предполагала бы предоставление ему воздушного коридора через территории Саудовской Аравии и Иордании, а это крайне маловероятно.