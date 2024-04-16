Глава МИД Иордании выступил против эскалации ирано-израильского конфликта

13 апреля, во время массированной атаки Ирана на Израиль, Иордания сбила некоторые из ракет и беспилотников, пролетевшие над ее столицей Амманом. Сафади объяснил это тем, что королевство посчитало иранские снаряды «реальной опасностью» для его территории. Он добавил, что страна сделала бы то же самое, если бы Израиль использовал воздушное пространство Иордании для нападения на Иран. Несмотря на это пояснение, действия королевства и заявления Сафади подверглись жесткой критике со стороны иранских СМИ, которые позволили себе назвать иорданского короля Абдаллу II «предателем», отмечает Bloomberg.