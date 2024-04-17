Путин: Россия готова сотрудничать с Африкой по защите от инфекций
Президент России Владимир Путин заявил о готовности сотрудничать со странами Африки по защите населения от инфекций. Об этом говорится в его обращении к участникам первой Российско-африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, которая проходит в Уганде.
Глава российского государства отметил, что африканский континент особенно уязвим для новых эпидемий и распространения уже известных опасных заболеваний. По словам Путина, страны Африки нуждаются в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций.
«И Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в этой важнейшей отрасли здравоохранения», – сказал президент.
Путин напомнил, что в 2023 г. стартовала российская программа содействия африканским странам в области санитарно-эпидемического благополучия. Программой предусмотрена поставка десяти мобильных лабораторий высокого уровня биологической защиты, а также обучение более 350 африканских специалистов и серия совместных научных исследований.
Отмечается, что Международная конференция в Уганде проводится в развитие инициатив, выдвинутых по итогам второго саммита «Россия – Африка».
Форум «Россия – Африка» состоялся в Санкт-Петербурге в конце июля 2023 г. В мероприятиях приняли участие официальные делегации 48 стран (27 из них были представлены на уровне первых и вторых лиц) и пяти крупнейших интеграционных объединений континента.
По итогам форума было подписано 161 соглашение, большинство – в области гуманитарного сотрудничества. Наибольшее количество договоров было подписано в отраслях международного и межрегионального сотрудничества (56), образования и науки (51), научно-технического сотрудничества (10), экспорта и внешнеэкономической деятельности (одно).
Ранее сообщалось, что РФ направит в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) российских учителей. Предполагается, что русский язык будет внедрен в национальную образовательную программу ЦАР в качестве иностранного.