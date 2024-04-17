Путин: Россия готова сотрудничать с Африкой по защите от инфекций

Президент России Владимир Путин заявил о готовности сотрудничать со странами Африки по защите населения от инфекций. Об этом говорится в его обращении к участникам первой Российско-африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, которая проходит в Уганде.