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Россия ввела санкции против 235 австралийских муниципальных депутатов

Ведомости

МИД России запретил въезд в страну на бессрочной основе 235 гражданам Австралии из числа депутатов муниципальных собраний в ответ на санкции против российских физических и юридических лиц.

«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского “стоп-листа” будет продолжена», – говорится в сообщении МИДа.

Ранее Австралия расширила санкционный список. В него попали 28 россиян, в том числе министры и высокопоставленные чиновники, которые связаны со спецоперацией, а также с референдумами о вступлении новых территорий в состав России.

«Эти дополнительные санкции усиливают решительное несогласие Австралии с действиями президента [России Владимира] Путина», – подчеркнула министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

В марте временному поверенному в делах Австралии в России Джереми Гатри был объявлен демарш. Австралийское посольство разместило в Telegram сообщения, которые, по оценке МИД РФ, ставят под сомнение территориальную целостность России и содержат заведомо ложную информацию о голосовании на выборах президента России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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