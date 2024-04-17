Россия ввела санкции против 235 австралийских муниципальных депутатов
МИД России запретил въезд в страну на бессрочной основе 235 гражданам Австралии из числа депутатов муниципальных собраний в ответ на санкции против российских физических и юридических лиц.
«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского “стоп-листа” будет продолжена», – говорится в сообщении МИДа.
Ранее Австралия расширила санкционный список. В него попали 28 россиян, в том числе министры и высокопоставленные чиновники, которые связаны со спецоперацией, а также с референдумами о вступлении новых территорий в состав России.
«Эти дополнительные санкции усиливают решительное несогласие Австралии с действиями президента [России Владимира] Путина», – подчеркнула министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
В марте временному поверенному в делах Австралии в России Джереми Гатри был объявлен демарш. Австралийское посольство разместило в Telegram сообщения, которые, по оценке МИД РФ, ставят под сомнение территориальную целостность России и содержат заведомо ложную информацию о голосовании на выборах президента России.