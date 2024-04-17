Страны Евросоюза увеличили расходы на оборону на 20% за два года
Военные бюджеты государств ЕС выросли с момента начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. на 20%. Эти средства начинают компенсировать недофинансирование военной сферы в последние годы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время конференции европейской оборонной промышленности в Брюсселе.
«Европа отвечает на растущие угрозы практическими шагами. Мы тратим больше средств на развитие европейских проектов и мощностей, инвестируем в наши высококлассные оборонные возможности» – написала она в соцсети Х.
Фон дер Ляйен также обратила внимание на якобы исходящую от России угрозу.
Глава ЕК напомнила, что в марте Брюссель предложил стратегию оборонного развития, которая предусматривает выделение 1,5 млрд евро для ускоренной милитаризации Европы в 2025-2027 гг. Также планируется вывести из-под контроля стран ЕС военную промышленность и перевести под контроль Еврокомиссии. К 2030 г. Евросоюз собирается заказывать 40% вооружений и расходовать не меньше 50% военного бюджета внутри ЕС. Об этом говорится в документе Еврокомиссии о создании Европейской стратегии военной промышленности.