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Страны Евросоюза увеличили расходы на оборону на 20% за два года

Ведомости

Военные бюджеты государств ЕС выросли с момента начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. на 20%. Эти средства начинают компенсировать недофинансирование военной сферы в последние годы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время конференции европейской оборонной промышленности в Брюсселе.

«Европа отвечает на растущие угрозы практическими шагами. Мы тратим больше средств на развитие европейских проектов и мощностей, инвестируем в наши высококлассные оборонные возможности» – написала она в соцсети Х.

Фон дер Ляйен также обратила внимание на якобы исходящую от России угрозу.

Глава ЕК напомнила, что в марте Брюссель предложил стратегию оборонного развития, которая предусматривает выделение 1,5 млрд евро для ускоренной милитаризации Европы в 2025-2027 гг. Также планируется вывести из-под контроля стран ЕС военную промышленность и перевести под контроль Еврокомиссии. К 2030 г. Евросоюз собирается заказывать 40% вооружений и расходовать не меньше 50% военного бюджета внутри ЕС. Об этом говорится в документе Еврокомиссии о создании Европейской стратегии военной промышленности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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