Страны Евросоюза увеличили расходы на оборону на 20% за два года

Глава ЕК напомнила, что в марте Брюссель предложил стратегию оборонного развития, которая предусматривает выделение 1,5 млрд евро для ускоренной милитаризации Европы в 2025-2027 гг. Также планируется вывести из-под контроля стран ЕС военную промышленность и перевести под контроль Еврокомиссии. К 2030 г. Евросоюз собирается заказывать 40% вооружений и расходовать не меньше 50% военного бюджета внутри ЕС. Об этом говорится в документе Еврокомиссии о создании Европейской стратегии военной промышленности.