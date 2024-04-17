В ФРГ нашли украинских детей, в вывозе которых Киев ранее обвинил Россию
В Германии найден 161 украинский ребенок, заявил глава национальной полиции Украины Иван Выговский после встречи со своим немецким коллегой Хольгером Мюнхом. Ранее власти Киева считали, что дети были вывезены на территорию России или Белоруссии.
«Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ <…> установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка [которые ранее разыскивались, как перемещенные в Россию или Белоруссию]», – сказал Выговский (цитата «Укринформ»).
Заявление главы национальной полиции Украины прокомментировала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, обвинения в адрес России в депортации детей являются намеренной дезинформацией.
«Украина создала мифологическую систему в отношении детей, которые были якобы "депортированы" в Россию. <…> Проверяя поступившие по различным каналам списки несовершеннолетних, видим, что часть детей давно находится дома с родителями или в других государствах и даже никогда не разлучалась со своими ближайшими родственниками», – сообщила Львова-Белова.
21 марта «Ведомости» со ссылкой на заявление омбудсмена писали, что в Москве российская сторона передала украинским семьям пятерых детей. Львова-Белова тогда пояснила, что помощь в процедуре оказывает Катар, государственный пограничный комитет Белоруссии и Международный комитет Красного Креста, который «обеспечивает логистику через третьи страны». Она тогда же сообщила, что число детей, которых вернули семьям на Украине и в других странах при участии России, выросло до 64 человек.