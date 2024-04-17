В ФРГ нашли украинских детей, в вывозе которых Киев ранее обвинил Россию

21 марта «Ведомости» со ссылкой на заявление омбудсмена писали, что в Москве российская сторона передала украинским семьям пятерых детей. Львова-Белова тогда пояснила, что помощь в процедуре оказывает Катар, государственный пограничный комитет Белоруссии и Международный комитет Красного Креста, который «обеспечивает логистику через третьи страны». Она тогда же сообщила, что число детей, которых вернули семьям на Украине и в других странах при участии России, выросло до 64 человек.