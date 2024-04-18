Трамп встретился с Дудой в Нью-Йорке
В Нью-Йорке состоялась встреча экс-президента США Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщил руководитель канцелярии главы республики Марчин Масталерек в X.
«Встреча президента [Польши] Анджея Дуды и экс-президента [США] Дональда Трампа только что завершилась. Дружеская атмосфера. Отличный разговор», – написал он, сопроводив публикацию фотографией рукопожатия Трампа и Дуды.
Польский лидер отметил, что это была дружеская встреча в очень приятной атмосфере, передает портал Onet. Представитель канцелярии главы польского государства Войчех Коларский, сопровождающий Дуду в поездке, уточнил, что разговор продлился 2,5 часа, он проходил на Манхэттене в 68-этажном небоскребе Трамп-тауэр.
В марте Трамп встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Экс-президент США, согласно сообщению его предвыборного штаба, увиделся с Орбаном, чтобы обсудить широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны.
Один из источников CNN охарактеризовал встречу как дружественную. После переговоров Орбан выразил мнение, что Трамп должен переизбраться и принести мир.