Трамп встретился с Дудой в Нью-Йорке

Польский лидер отметил, что это была дружеская встреча в очень приятной атмосфере, передает портал Onet. Представитель канцелярии главы польского государства Войчех Коларский, сопровождающий Дуду в поездке, уточнил, что разговор продлился 2,5 часа, он проходил на Манхэттене в 68-этажном небоскребе Трамп-тауэр.