Песков: Путин требователен к представителям власти из-за внимательности к людям

«Вы знаете, что он всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях. Это постоянная характеристика президента Путина, поэтому он в этом плане очень требователен», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, зачем глава государства публично раскритиковал губернатора.