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Песков: Путин требователен к представителям власти из-за внимательности к людям

Ведомости

Президент России Владимир Путин раскритиковал главу Тюменской области Александра Моора во время видеоконференции из-за того, что глава государства внимателен к людям и их бедам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что он всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях. Это постоянная характеристика президента Путина, поэтому он в этом плане очень требователен», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, зачем глава государства публично раскритиковал губернатора.

Ранее 17 апреля Моор в ходе совещания с членами правительства и президентом по вопросам подтопления назвал «самыми упертыми» тех, кто еще остался в зоне паводка. «Не надо так о людях», – отреагировал Путин на слова Моора.

Губернатор Тюменской области с 8 апреля ввел режим ЧС из-за угрозы паводков. Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков говорил, что к концу апреля может быть превышен исторический максимум уровня половодья на реке Ишим. 

16 апреля Моор призвал жителей Казанского и Ишимского района, а также самого Ишима срочно эвакуироваться из своих населенных пунктов в связи с риском подтопления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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