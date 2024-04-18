Песков: Путин требователен к представителям власти из-за внимательности к людям
Президент России Владимир Путин раскритиковал главу Тюменской области Александра Моора во время видеоконференции из-за того, что глава государства внимателен к людям и их бедам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что он всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях. Это постоянная характеристика президента Путина, поэтому он в этом плане очень требователен», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, зачем глава государства публично раскритиковал губернатора.
Ранее 17 апреля Моор в ходе совещания с членами правительства и президентом по вопросам подтопления назвал «самыми упертыми» тех, кто еще остался в зоне паводка. «Не надо так о людях», – отреагировал Путин на слова Моора.
Губернатор Тюменской области с 8 апреля ввел режим ЧС из-за угрозы паводков. Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков говорил, что к концу апреля может быть превышен исторический максимум уровня половодья на реке Ишим.
16 апреля Моор призвал жителей Казанского и Ишимского района, а также самого Ишима срочно эвакуироваться из своих населенных пунктов в связи с риском подтопления.