Путин: люди не покидают зону паводка из-за опасений за сохранность имущества
Россияне, которые оказались в зоне подтопления, отказываются от эвакуации из-за опасений за имущество, поэтому власти должны работать над повышением доверия к ним со стороны населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Так глава государства отреагировал на слова губернатора Тюменской области Александра Моора, который назвал «самыми упертыми» тех, кто еще остался в зоне паводка.
«Вы сказали "остались самые упертые"... Не надо так о людях. Не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, недосыпаете, искренне стараетесь помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, дома, но надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», – сказал Путин.
В ходе совещания глава МЧС России Александр Куренков доложил президенту, что в ряде субъектов складывается неблагоприятная обстановка в связи с прохождением весеннего половодья, в частности, особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.
В последнем регионе прогнозируется затопление территории жилых домов частного сектора в 94 населенных пунктах с населением свыше 31 000 человек. В восьми муниципальных образованиях субъекта подтопленными остаются 12 низководных мостов и один участок автомобильной дороги. 16 апреля Моор призвал жителей Казанского и Ишимского района, а также самого Ишима срочно эвакуироваться из своих населенных пунктов в связи с риском подтопления. Накануне губернатор также лично встретился с местными жителями и ответил на их вопросы касательно ситуации.