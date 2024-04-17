Путин: люди не покидают зону паводка из-за опасений за сохранность имущества

«Вы сказали "остались самые упертые"... Не надо так о людях. Не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, недосыпаете, искренне стараетесь помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, дома, но надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», – сказал Путин.