МВД: в подтопленном Оренбурге задержали мародеров

Режим ЧС был введен в Оренбургской области из-за паводка 4 апреля. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.