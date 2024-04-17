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МВД: в подтопленном Оренбурге задержали мародеров

Ведомости

Сотрудники уголовного розыска муниципального управления МВД «Оренбургское» задержали мародеров, орудующих в ходе паводка. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленники проникли в два частных дома в ночное время, похитив музыкальный центр, саундбар, два телевизора, куртку и роутер. Сами задержанные являются безработными.

В отношении мародеров возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Волк напомнила, что это второе уголовное дело в Оренбурге, связанное с кражами из домов граждан в период чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводком.

Режим ЧС был введен в Оренбургской области из-за паводка 4 апреля. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.

13 апреля в МЧС сообщили, что в Оренбурге вода зашла в почти 3000 домов, а всего в 39 российских регионах подтопленными остаются 12 700 жилых домов.

На совещании с участием президента Владимира Путина губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что предварительный ущерб от паводка в регионе составляет более 40 млрд руб. В том числе в Орске уже проведена оценка повреждения инфраструктуры, инженерных сетей, жилья, социальных объектов и бизнеса.

17 апреля в МЧС сообщили, что в 25 населенных пунктах Курганской области 669 жилых и 2376 дачных домов затоплены паводком. Эвакуация населения в Курганской области продолжается. Спасатели доставляют воду, продукты и предметы первой необходимости местным жителям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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