МВД: в подтопленном Оренбурге задержали мародеров
Сотрудники уголовного розыска муниципального управления МВД «Оренбургское» задержали мародеров, орудующих в ходе паводка. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Злоумышленники проникли в два частных дома в ночное время, похитив музыкальный центр, саундбар, два телевизора, куртку и роутер. Сами задержанные являются безработными.
В отношении мародеров возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
Волк напомнила, что это второе уголовное дело в Оренбурге, связанное с кражами из домов граждан в период чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводком.
Режим ЧС был введен в Оренбургской области из-за паводка 4 апреля. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.
13 апреля в МЧС сообщили, что в Оренбурге вода зашла в почти 3000 домов, а всего в 39 российских регионах подтопленными остаются 12 700 жилых домов.
На совещании с участием президента Владимира Путина губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что предварительный ущерб от паводка в регионе составляет более 40 млрд руб. В том числе в Орске уже проведена оценка повреждения инфраструктуры, инженерных сетей, жилья, социальных объектов и бизнеса.
17 апреля в МЧС сообщили, что в 25 населенных пунктах Курганской области 669 жилых и 2376 дачных домов затоплены паводком. Эвакуация населения в Курганской области продолжается. Спасатели доставляют воду, продукты и предметы первой необходимости местным жителям.