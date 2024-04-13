МЧС: в 39 регионах России затопило более 12 000 домов

В целом в регионах наблюдается положительная динамика паводковой обстановки, на данный момент подтоплены в 39 субъектах более 12 700 домов и 22 000 приусадебных участков. При этом в Оренбурге ситуация ухудшается: в городе, по данным МЧС, вода затопила более 2900 домов, 4900 приусадебных участков. В связи со сложной обстановкой спасатели эвакуировали 1531 человека, в том числе 325 детей.