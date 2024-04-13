/ Общество

МЧС: в 39 регионах России затопило более 12 000 домов

Ведомости

В 39 российских регионах подтопленными остаются 12 700 жилых домов, только в Оренбурге вода зашла в почти 3000 домов, сообщила пресс-служба МЧС России.

В целом в регионах наблюдается положительная динамика паводковой обстановки, на данный момент подтоплены в 39 субъектах более 12 700 домов и 22 000 приусадебных участков. При этом в Оренбурге ситуация ухудшается: в городе, по данным МЧС, вода затопила более 2900 домов, 4900 приусадебных участков. В связи со сложной обстановкой спасатели эвакуировали 1531 человека, в том числе 325 детей.

В Орске, где ранее прорвало дамбу, ситуация стабилизируется, сообщили в ведомстве. За последние сутки от воды освободилось около 200 домов. В Курганской области последствия паводка затронули 12 населенных пунктов. По информации МЧС, там остаются затопленными 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, низководный мост и семь участков автодорог. Людей, которые проживают в зоне затопления, вакцинируют против гепатита А, добавили в ведомстве. 

11 апреля вода приблизилась к многоквартирным домам в Оренбурге. 12 апреля мэр Сергей Салмин заявил о проведении массовой эвакуации из города. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь 13 апреля увеличился на 9 см и составил 1171 см, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он подчеркнул, что показатель в последние четыре часа не растет.

На совещании с участием президента Владимира Путина Паслер рассказал, что предварительный ущерб от паводка в регионе составляет более 40 млрд руб. В том числе в Орске уже проведена оценка повреждения инфраструктуры, инженерных сетей, жилья, социальных объектов и бизнеса.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных