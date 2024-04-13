МЧС: в 39 регионах России затопило более 12 000 домов
В 39 российских регионах подтопленными остаются 12 700 жилых домов, только в Оренбурге вода зашла в почти 3000 домов, сообщила пресс-служба МЧС России.
В целом в регионах наблюдается положительная динамика паводковой обстановки, на данный момент подтоплены в 39 субъектах более 12 700 домов и 22 000 приусадебных участков. При этом в Оренбурге ситуация ухудшается: в городе, по данным МЧС, вода затопила более 2900 домов, 4900 приусадебных участков. В связи со сложной обстановкой спасатели эвакуировали 1531 человека, в том числе 325 детей.
В Орске, где ранее прорвало дамбу, ситуация стабилизируется, сообщили в ведомстве. За последние сутки от воды освободилось около 200 домов. В Курганской области последствия паводка затронули 12 населенных пунктов. По информации МЧС, там остаются затопленными 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, низководный мост и семь участков автодорог. Людей, которые проживают в зоне затопления, вакцинируют против гепатита А, добавили в ведомстве.
11 апреля вода приблизилась к многоквартирным домам в Оренбурге. 12 апреля мэр Сергей Салмин заявил о проведении массовой эвакуации из города. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь 13 апреля увеличился на 9 см и составил 1171 см, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он подчеркнул, что показатель в последние четыре часа не растет.
На совещании с участием президента Владимира Путина Паслер рассказал, что предварительный ущерб от паводка в регионе составляет более 40 млрд руб. В том числе в Орске уже проведена оценка повреждения инфраструктуры, инженерных сетей, жилья, социальных объектов и бизнеса.