В затопленном Оренбурге объявлена массовая эвакуация

Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сообщил, что пик паводка в Оренбурге придется на 12 апреля, через два дня уровень воды в реке Урал начнет снижаться. По словам Кудинова, в ночь на 12 апреля уровень воды в Урале вырос до 1120 см, подтопило еще 900 приусадебных участков и 361 дом.