/ Общество

В затопленном Оренбурге объявлена массовая эвакуация

Уровень воды в реке Урал поднялся до 1143 см
Дарья Снегова
Алексей Орлов / Ведомости

Массовая эвакуация объявлена в Оренбурге. В городе звучит сирена. Об этом сообщил мэр Сергей Салмин.

Салмин назвал паводковую ситуацию крайне опасной: за последние 10 часов уровень воды в реке Урале поднялся на 40 см – до 1143 см.

Мэр призвал к срочной эвакуации жителей ЖК «Гранд-парк», поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-го и 24-го микрорайонов, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный. Он рекомендовал взять с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покинуть дома.

Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сообщил, что пик паводка в Оренбурге придется на 12 апреля, через два дня уровень воды в реке Урал начнет снижаться. По словам Кудинова, в ночь на 12 апреля уровень воды в Урале вырос до 1120 см, подтопило еще 900 приусадебных участков и 361 дом. 

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный паводком Оренбургской области, составляет более 40 млрд руб.

11 апреля глава МЧС Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. По данным ведомства, в Оренбургской области подтопленными остаются более 12 000 домов и почти 15 000 приусадебных участков. Волна паводка смещается вниз по течению реки Урал.

11 апреля вода приблизилась к многоквартирным домам в Оренбурге. Посетивший город за день до этого министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил журналистам, что пока все многоквартирные дома здесь «отстояли на текущий период».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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