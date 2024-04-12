В затопленном Оренбурге объявлена массовая эвакуация

В затопленном Оренбурге объявлена массовая эвакуацияУровень воды в реке Урал поднялся до 1143 см
Массовая эвакуация объявлена в Оренбурге. В городе звучит сирена. Об этом сообщил мэр Сергей Салмин.
Салмин назвал паводковую ситуацию крайне опасной: за последние 10 часов уровень воды в реке Урале поднялся на 40 см – до 1143 см.
Мэр призвал к срочной эвакуации жителей ЖК «Гранд-парк», поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-го и 24-го микрорайонов, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный. Он рекомендовал взять с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покинуть дома.
Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сообщил, что пик паводка в Оренбурге придется на 12 апреля, через два дня уровень воды в реке Урал начнет снижаться. По словам Кудинова, в ночь на 12 апреля уровень воды в Урале вырос до 1120 см, подтопило еще 900 приусадебных участков и 361 дом.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный паводком Оренбургской области, составляет более 40 млрд руб.
11 апреля глава МЧС Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. По данным ведомства, в Оренбургской области подтопленными остаются более 12 000 домов и почти 15 000 приусадебных участков. Волна паводка смещается вниз по течению реки Урал.
11 апреля вода приблизилась к многоквартирным домам в Оренбурге. Посетивший город за день до этого министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил журналистам, что пока все многоквартирные дома здесь «отстояли на текущий период».