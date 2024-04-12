Власти Оренбурга ожидают снижения уровня воды в Урале через два дня
Пик паводка в Оренбурге придется на 12 апреля, через два дня уровень воды в реке Урал начнет снижаться. Об этом сообщил первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов.
«По прогнозам, которые дает Росгидрометцентр, сегодня в Оренбурге будет пик. И после этого стабильное состояние [уровня воды] еще два дня, после чего начнет снижаться», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Кудинова, за ночь уровень воды в Урале вырос до 1120 см, подтопило еще 900 приусадебных участков и 361 дом. Ранее в правительстве Оренбургской области заявили, что при достижении уровнем воды 11-метровой отметки отключение воды не планируется.
11 апреля глава МЧС Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. По данным ведомства, в Оренбургской области подтопленными остаются более 12 000 домов и почти 15 000 приусадебных участков. Волна паводка смещается вниз по течению реки Урал.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный паводком Оренбургской области, составляет более 40 млрд руб.