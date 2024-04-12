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Власти Оренбурга ожидают снижения уровня воды в Урале через два дня

Ведомости

Пик паводка в Оренбурге придется на 12 апреля, через два дня уровень воды в реке Урал начнет снижаться. Об этом сообщил первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов.

«По прогнозам, которые дает Росгидрометцентр, сегодня в Оренбурге будет пик. И после этого стабильное состояние [уровня воды] еще два дня, после чего начнет снижаться», – сказал он (цитата по ТАСС). 

По словам Кудинова, за ночь уровень воды в Урале вырос до 1120 см, подтопило еще 900 приусадебных участков и 361 дом. Ранее в правительстве Оренбургской области заявили, что при достижении уровнем воды 11-метровой отметки отключение воды не планируется.

11 апреля глава МЧС Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. По данным ведомства, в Оренбургской области подтопленными остаются более 12 000 домов и почти 15 000 приусадебных участков. Волна паводка смещается вниз по течению реки Урал.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный паводком Оренбургской области, составляет более 40 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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