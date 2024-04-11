Вода приблизилась к многоквартирным домам в Оренбурге

Вода приблизилась к многоквартирным домам в ОренбургеВерсией с повреждением дамбы грызунами займутся Минстрой и Минприроды
Вышедшая из берегов из-за прорыва дамбы река Урал 11 апреля разлилась практически до многоквартирных домов в оренбургском микрорайоне Форштадт. Новую береговую линию от многоэтажек отделяют пара десятков метров. Уровень воды в Урале в Оренбурге давно превысил опасную отметку в 930 см и превышает 10 м. Посетивший накануне областной центр министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил журналистам, что пока все многоквартирные дома здесь «мы отстояли на текущий период». «Но мы пока не знаем, какой объем воды придет», – уточнил он.
Жительница многоквартирного дома на ул. Уральской Оксана уехала к родителям в более безопасный район Оренбурга несколько дней назад. 11 апреля она вернулась в Форштадт проверить квартиру. Если смотреть на происходящее во дворе со стороны воды, то кажется, что жизнь здесь идет привычным чередом: подростки играют в футбол, дети качаются на качелях. Стоит развернуться, и перед глазами предстает мобильная приемная местной администрации, организованная в автобусе. В ней пострадавшие от паводка могут написать заявления для получения компенсационных выплат.
Частный сектор в нескольких сотнях метров от ул. Уральской ушел под воду примерно на метр. Работники магазина строительных товаров, расположенного через дорогу от частных домов, своими силами обустроили мини-дамбу из мешков с песком для защиты склада и обработали швы на воротах строительной пеной. Запущен насос, который откачивает воду. Жильцы затопленных домов с опаской смотрят на происходящее: не пришла бы откачанная вода сюда, думают они. «Вы мародеры?» – спрашивают они нас. Приходится объяснять: «Мы – репортеры».
Как выяснилось, прошлой ночью в затопленном квартале бродили неизвестные с фонариками. Подруга местной жительницы Ольги, вынужденно покинувшей свой дом из-за затопления, записала с балкона расположенной неподалеку многоэтажки видео предположительно с мародерами. По словам Ольги, их припугнул сосед, и те ретировались. Пожелавшая не представиться местная жительница пожаловалась «Ведомостям», что полицейские убеждали ее написать отказ от патрулирования территории с целью защиты от мародеров. «Ведомости» направили запрос УМВД России по Оренбургской области.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк размещала 9 апреля в своем Telegram-канале призыв к жителям Оренбургской области сообщать в полицию о фактах мародерства на подтопленных территориях. На тот момент официально был зарегистрирован только один случай мародерства – полицейские задержали 39-летнего мужчину, перевозившего на тележке стройматериалы в СНТ «Дубровый плес», в отношении его возбудили уголовное дело.
Высказанную в начале апреля участвовавшим в постройке дамбы в Орске директором АО «Спецстрой» Сергеем Комаровым версию о повреждении объекта грызунами проверят Минстрой и Минприроды – об этом накануне в Оренбурге заявил Файзуллин. «Мы проведем обследование совместно с Министерством природных ресурсов, как что прогрызли», – сказал министр журналистам. Файзуллин при этом уточнил, что «это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит». Глава Минстроя прибыл в Оренбургскую область 10 апреля по личному поручению президента России Владимира Путина.
Ход работ по возведению защитных сооружений в Оренбурге 11 апреля проверил вновь прибывший в город министр РФ по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, сообщила представитель пресс-службы МЧС в Telegram-канале ведомства. По прогнозу, в ближайшее время в областном центре ожидается пик паводка. «Специалисты укрепляют водоналивную дамбу и перекачивают в нее воду из реки. В наполненном состоянии сооружение достигает метровой высоты. Это поможет сдержать приход воды и защитить микрорайон Солнечный вблизи реки Урал, снизив риск затопления многоквартирных домов с населением более 5000 человек», – говорится в сообщении.
10 апреля в Орске Файзуллин поручил начать работу комиссий по оценке ущерба от паводка на этой неделе. Они заработали 11 апреля, сообщил мэр Орска Василий Козупица в своем Telegram-канале. «Там, где паводок отступил, начали работать комиссии по оценке причиненного ущерба», – написал чиновник. Уровень воды в Урале в Орске продолжает падать. По данным на утро 11 апреля, вода отошла от 820 домов, остаются подтопленными 5973 жилых дома. В целом по Оренбургской области утром 11 апреля власти региона прогнозировали подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах семи муниципальных образований.
На выплаты пострадавшим от ЧС подано более 38 000 заявлений. Власти приняли положительные решения по 2658 заявлениям, деньги зачислены 1708 пострадавшим на общую сумму 34,16 млн руб.