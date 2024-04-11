Вода приблизилась к многоквартирным домам в Оренбурге

Жительница многоквартирного дома на ул. Уральской Оксана уехала к родителям в более безопасный район Оренбурга несколько дней назад. 11 апреля она вернулась в Форштадт проверить квартиру. Если смотреть на происходящее во дворе со стороны воды, то кажется, что жизнь здесь идет привычным чередом: подростки играют в футбол, дети качаются на качелях. Стоит развернуться, и перед глазами предстает мобильная приемная местной администрации, организованная в автобусе. В ней пострадавшие от паводка могут написать заявления для получения компенсационных выплат.