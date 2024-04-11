Жители Орска подсчитывают ущерб в разрушенных паводком домах и квартирах

Через дорогу от затопленных дворов на ул. Энтузиастов – частный сектор, где вода уже ушла, но владельцы еще вчера подтопленных домов ненамного счастливее тех, чьи квартиры были разграблены. Мурат два года назад приобрел частный дом, вода в котором в пике паводка стояла по пояс. 10 апреля он зашел внутрь и ужаснулся: везде вода и грязь, холодильник упал набок и перекрыл вход в комнату, на полу валяются разбитые рамки из-под фотографий и мелкие предметы быта. «Жить негде, ребята. Уехали семьей в деревню. Не знаю, что будем делать, подлежит ли это все восстановлению», – говорит Мурат.