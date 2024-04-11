Жители Орска подсчитывают ущерб в разрушенных паводком домах и квартирах

Жители Орска подсчитывают ущерб в разрушенных паводком домах и квартирахГлава Минстроя пообещал им восстановить жилье и социальную инфраструктуру
Вода в микрорайоне № 6 Орска медленно отступает: в парке Пищевиков, еще три дня назад затопленном практически полностью, уже можно гулять, не боясь замочить ноги. Чего пока нельзя сказать о дворах многоквартирных домов на ул. Энтузиастов, прилегающей к парку. По разнесшей мусор от ближайшей контейнерной площадки воде туда-сюда снуют резиновые лодки с жильцами многоэтажек, проведывающих оставленные квартиры. «Мародеры бомбанули седьмой подъезд, вот и проверяют, все ли в порядке в квартирах», – объясняет «Ведомостям» эту активность местный житель, попросивший не называть его имя.
Покинули свои квартиры не все: часть людей предпочла охранять свое имущество, несмотря на отключенные в многоквартирных домах свет и газ. По их просьбам им отвозят продукты на тех же резиновых лодках друзья и родственники. «Людей можно понять – вмиг можно лишиться всего нажитого. Поэтому и баррикадируются в квартирах, готовясь отстреливаться», – мрачно шутит на выходе из лодки Светлана, которая только что отвозила продукты питания своим знакомым. В Орске с 8 апреля усилены полицейские патрули для охраны подтопленных территорий – о соответствующем решении объявлял мэр города Василий Козупица после встречи с сотрудниками органов возле здания городской администрации.
Через дорогу от затопленных дворов на ул. Энтузиастов – частный сектор, где вода уже ушла, но владельцы еще вчера подтопленных домов ненамного счастливее тех, чьи квартиры были разграблены. Мурат два года назад приобрел частный дом, вода в котором в пике паводка стояла по пояс. 10 апреля он зашел внутрь и ужаснулся: везде вода и грязь, холодильник упал набок и перекрыл вход в комнату, на полу валяются разбитые рамки из-под фотографий и мелкие предметы быта. «Жить негде, ребята. Уехали семьей в деревню. Не знаю, что будем делать, подлежит ли это все восстановлению», – говорит Мурат.
Дмитрий из соседнего квартала распахнул все окна в коттедже – для просушки комнат. Внутри тоже разгром. «Я уже начал кое-что восстанавливать, но мне говорят – нельзя, придут оценщики ущерба. А как мне не работать, где жить семье? Почему не могут хотя бы приблизительно сказать, когда ко мне придут?» – возмущается он.
Аналогичный вопрос звучал на встрече орчан с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным в городской администрации. Зампред правительства Оренбургской области, министр строительства, дорожно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин заявил, что комиссии по оценке ущерба начнут работать на следующей неделе. «Надо раньше начинать работу», – заявил Файзуллин. Полухин также предложил жителям Орска самостоятельно сделать фото- и видеосъемку разрушенного жилья и составить акт.
Компенсация на восстановление поврежденного жилья в Орске составит 7000 руб. на 1 кв. м, заявил журналистам Файзуллин. За не подлежащее восстановлению жилье будет выплачиваться компенсация из расчета 68 700 руб. за 1 кв. м, сообщила пресс-служба правительства области. «Все федеральные органы власти будут задействованы, потому что объектов очень много. Предварительно на сегодня речь идет о 268 многоквартирных домах, 6200 индивидуальных домах, более чем о 30 социально-культурных объектах, которые требуют восстановления», – приводит слова главы Минстроя пресс-служба ведомства. Самым главным он назвал «быструю организацию по мере схода воды, проверку жилья, каждого дома».
После разговора в администрации Файзуллин отправился в орский поселок Мостострой. Вода в нем начала отход 9 апреля, но часть домовладений по-прежнему подтоплена. На встрече с местными жителями он сообщил, что «задача восстановления поставлена президентом нашей страны». «По его поручению я сюда прибыл. Президент держит [ситуацию] на контроле, ежедневно губернатор докладывает <...> Все будет восстановлено. Мы готовим совещание у президента, президент выслушает наш доклад, и все необходимые решения и поручения и федеральному правительству, и региону будут даны, также, конечно, финансово подкрепим. Работы много – школы, садики, музеи, парки», – заявил Файзуллин.
«Ну и про нас не забывайте», – попросила его местная жительница. «И про вас не забываем», – согласился министр.
Он поддержал ранее озвученное губернатором Оренбургской области Денисом Паслером намерение построить новую дамбу взамен разрушенной. «Как было отмечено, сооружение должно быть совершенно другого уровня мощности – чтобы противостоять такой большой воде, как пришла в Орск весной 2024 г. Должны быть соответствующие размеры дамбы, материалы для ее строительства и инженерные решения», – сообщила пресс-служба регионального правительства.
Строительство гидротехнических сооружений (ГТС и дамб) ведется в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности ГТС» (не входит в нацпроект «Экология»), сообщил «Ведомостям» представитель Минприроды. По его словам, вопрос содержания и эксплуатации защитных ГТС обеспечивается за счет регионального или местного бюджета. В случае недостаточности средств у региона возможна финансовая поддержка из федерального бюджета – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые рассчитывает Минфин России на основании предложений от регионов. Расчет ведется для каждого региона по отдельности с учетом финансовой обеспеченности и обязательств (полномочий) региона, в том числе по обеспечению безопасности ГТС.
Представитель Минприроды добавил, что в 2022–2024 гг. в Оренбургской области капитально ремонтируют ГТС Верхне-Кумакского водохранилища Ясненского городского округа. «Работы проходят по федеральному проекту «Защита от наводнений...». Росводресурсы направили на реализацию мероприятия 96,4 млн руб.», – уточнил собеседник.
По данным Минстроя, в Орске уже ведется предварительное обследование зоны подтопления с участием всех причастных к ликвидации последствий ЧС федеральных и региональных органов власти. «Как позволит оперативная обстановка, будут проведены финальные обследования для формирования детального плана работ», – сообщили в пресс-службе ведомства. Отдельное внимание обещают уделить социальным объектам и общественным территориям.
В Орске пострадали от паводка пять школ, четыре детских сада, стадион, две городские больницы и две поликлиники, а также четыре парка.