Паслер предварительно оценил ущерб от паводка в Оренбуржье в 40 млрд рублей

«Регион направил в правительственную комиссию документы по предварительной оценке ущерба. На сегодняшний день сумма превышает 40 млрд руб., но понятно, что это очень предварительно, потому вода еще не отошла и полноценно к обследованию мы не приступили», – сказал Паслер.