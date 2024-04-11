Паслер предварительно оценил ущерб от паводка в Оренбуржье в 40 млрд рублей
По предварительной оценке, ущерб, нанесенный паводком Оренбургской области, составляет более 40 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков с участием президента Владимира Путина.
«Регион направил в правительственную комиссию документы по предварительной оценке ущерба. На сегодняшний день сумма превышает 40 млрд руб., но понятно, что это очень предварительно, потому вода еще не отошла и полноценно к обследованию мы не приступили», – сказал Паслер.
Глава региона добавил, что в Орске уже проведена оценка повреждения инфраструктуры, инженерных сетей, жилья, социальных объектов и бизнеса.
«Докладываю, что в Оренбурге и в Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают: где-то со сниженными параметрами, но тем не менее вода, электроэнергия, тепло в работе», – сказал губернатор.
Путин проводит совещание по видеоконференцсвязи с главой МЧС Александром Куренковым, главой Минстроя Иреком Файзуллиным, министром финансов Антоном Силуановым и губернаторами Оренбургской, Курганской и Тюменской областей. Они обсуждают вопросы, связанные с ликвидацией последствий поводков.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.
10 апреля Паслер заявлял, что планируется принять законопроекты, либо совсем освобождающие бизнес и жителей в зоне подтопления от уплаты налогов, либо снижающие их в 5-6 раз.
Куренков 11 апреля уже во второй раз прибыл в Оренбургскую область, чтобы проверить, как в регионе исполнены распоряжения по ликвидации последствий ЧС, а также оценить качество помощи пострадавшим и развитие паводка.
В этот же день Оренбурге проводилось обследование всех СНТ и баз отдыха вдоль реки. Жителей попросили выйти на видное место для эвакуации.