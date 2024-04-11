Песков: вопрос паводков занимает значительную часть рабочего дня президента
Тема паводков занимает значительную часть рабочего дня президента России Владимира Путина, но не повлияла на напряженность его графика. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, при отслеживании ситуации с паводками Путин работает с материалами, предоставляемыми МЧС.
«Значительную часть рабочего дня президент занимается этими вопросами в межведомственном плане, в контактах с региональными представителями», – объяснил представитель Кремля, добавив, что президенту передают всю необходимую информацию, «невзирая на часы».
По словам Пескова, 11 апреля Путин выйдет на видеоконференцсвязь с главой МЧС Александром Куренковым, главой Минстроя Иреком Файзуллиным и губернаторами Оренбургской, Курганской и Тюменской областей. Они обсудят вопросы, связанные с ликвидацией последствий поводков.
10 апреля Песков рассказал, что президент РФ постоянно получает информацию о ситуации в зоне затопления, оказании помощи жителям.
9 апреля Путин получил доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками. Куренков, который ранее посетил Оренбургскую область, представил отдельный доклад. Он с воздуха осмотрел подтопленные территории Оренбургской области, провел рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.
На фоне паводка режим ЧС также был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях.