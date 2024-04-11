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Песков: вопрос паводков занимает значительную часть рабочего дня президента

Ведомости

Тема паводков занимает значительную часть рабочего дня президента России Владимира Путина, но не повлияла на напряженность его графика. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, при отслеживании ситуации с паводками Путин работает с материалами, предоставляемыми МЧС.

«Значительную часть рабочего дня президент занимается этими вопросами в межведомственном плане, в контактах с региональными представителями», – объяснил представитель Кремля, добавив, что президенту передают всю необходимую информацию, «невзирая на часы».

По словам Пескова, 11 апреля Путин выйдет на видеоконференцсвязь с главой МЧС Александром Куренковым, главой Минстроя Иреком Файзуллиным и губернаторами Оренбургской, Курганской и Тюменской областей. Они обсудят вопросы, связанные с ликвидацией последствий поводков.

10 апреля Песков рассказал, что президент РФ постоянно получает информацию о ситуации в зоне затопления, оказании помощи жителям.

9 апреля Путин получил доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками. Куренков, который ранее посетил Оренбургскую область, представил отдельный доклад. Он с воздуха осмотрел подтопленные территории Оренбургской области, провел рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.

На фоне паводка режим ЧС также был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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