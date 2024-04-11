Песков: вопрос паводков занимает значительную часть рабочего дня президента

9 апреля Путин получил доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками. Куренков, который ранее посетил Оренбургскую область, представил отдельный доклад. Он с воздуха осмотрел подтопленные территории Оренбургской области, провел рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения.