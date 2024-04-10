Путин постоянно получает данные о происходящем в зоне паводков
Президент России Владимир Путин постоянно получает информацию о происходящем в зоне паводков, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент постоянно получает информацию о делах в зоне затопления, оказании помощи людям, которые уже в этих зонах, и о подготовке людей, которые в зонах, куда это подтопление, к сожалению, идет и приближается», – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента уточнил, что министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщит главе государства, какие именно услуги и в каком виде оказываются пострадавшему населению.
10 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин рассказал, что по состоянию на 10:00 мск уровень воды в реке Урал увеличился до 996 см.
Салмин добавил, что вода продолжает прибывать. Число подтопленных домов превышает 1900, приусадебных участков – почти 2400. Эвакуированы с подтопленных территорий 865 человек.
Утром этого же дня уровень воды в Урале был 978 см. В правительстве области отмечали, что в предполагаемой зоне подтопления находятся 11 районов Оренбурга и несколько населенных пунктов в Оренбургском районе. В общей сложности в Оренбургской области подтоплены 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, 10 апреля ожидается пик уровня воды.