В Оренбургской области подтоплено более 12 800 домов из-за паводка

При этом за последние сутки спад воды фиксируется в шести муниципальных образованиях в 14 населенных пунктах. В пресс-службе уточнили, что вода отошла от 38 домов и 492 приусадебных участков. В ликвидации последствий задействованы более 4400 человек и 842 единицы техники.