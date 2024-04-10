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В Оренбургской области подтоплено более 12 800 домов из-за паводка

Ведомости

По состоянию на утро 10 апреля в Оренбургской области подтоплены 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что паводок затронул 79 населенных пунктов и 36 СНТ. Эвакуированы 7703 человека, в том числе 1707 детей. Самая сложная ситуация остается в Орске, там подтоплено 6793 дома, вывезены более 2600 человек.

В Оренбурге уровень воды в Урале увеличился до 978 см. В предполагаемой зоне подтопления находятся 11 районов города и несколько населенных пунктов в Оренбургском районе.

При этом за последние сутки спад воды фиксируется в шести муниципальных образованиях в 14 населенных пунктах. В пресс-службе уточнили, что вода отошла от 38 домов и 492 приусадебных участков. В ликвидации последствий задействованы более 4400 человек и 842 единицы техники.

Ранее первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сообщил, что за ночь 10 апреля уровень Урала достиг 965 см. В результате паводок пришел в поселок имени Куйбышева, Заречный и Кузнечный, было подтоплено более 300 домовладений. По его словам, 10 апреля уровень воды в Урале может увеличиться на 30-70 см.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, 10 апреля ожидается пик уровня воды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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