В Оренбургской области подтоплено более 12 800 домов из-за паводка
По состоянию на утро 10 апреля в Оренбургской области подтоплены 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что паводок затронул 79 населенных пунктов и 36 СНТ. Эвакуированы 7703 человека, в том числе 1707 детей. Самая сложная ситуация остается в Орске, там подтоплено 6793 дома, вывезены более 2600 человек.
В Оренбурге уровень воды в Урале увеличился до 978 см. В предполагаемой зоне подтопления находятся 11 районов города и несколько населенных пунктов в Оренбургском районе.
При этом за последние сутки спад воды фиксируется в шести муниципальных образованиях в 14 населенных пунктах. В пресс-службе уточнили, что вода отошла от 38 домов и 492 приусадебных участков. В ликвидации последствий задействованы более 4400 человек и 842 единицы техники.
Ранее первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сообщил, что за ночь 10 апреля уровень Урала достиг 965 см. В результате паводок пришел в поселок имени Куйбышева, Заречный и Кузнечный, было подтоплено более 300 домовладений. По его словам, 10 апреля уровень воды в Урале может увеличиться на 30-70 см.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, 10 апреля ожидается пик уровня воды.