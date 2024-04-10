Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь до 965 см

Прошедшую ночь Кудинов назвал неспокойной: паводок пришел в поселок имени Куйбышева, Заречный и Кузнечный, было подтоплено более 300 домовладений. Из СНТ были эвакуированы 10 человек. Кудинов призвал местных жителей не ждать «критической ситуации» и заблаговременно покидать свои дома. По его словам, 10 апреля уровень воды в Урале может увеличиться от 30 до 70 см.