Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь до 965 см
За ночь уровень воды в Урале в Оренбурге поднялся почти на 50 см, до 965 см. Об этом сообщил первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов. Его слова приводятся в Telegram-канале администрации города.
«Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа. Так, ночью были обесточены три улицы в поселке имени Куйбышева, полностью отключены Кузнечный и близлежащие СНТ», – сказал он.
Прошедшую ночь Кудинов назвал неспокойной: паводок пришел в поселок имени Куйбышева, Заречный и Кузнечный, было подтоплено более 300 домовладений. Из СНТ были эвакуированы 10 человек. Кудинов призвал местных жителей не ждать «критической ситуации» и заблаговременно покидать свои дома. По его словам, 10 апреля уровень воды в Урале может увеличиться от 30 до 70 см.
По данным МЧС России, в Оренбургской области подтоплено более 10 300 домов и 13 100 приусадебных участков, эвакуированы 6555 человек, включая 1597 детей. На месте работают 4000 специалистов и более 800 единиц техники.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, 10 апреля ожидается пик уровня воды.
На фоне паводка режим ЧС также был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях.
9 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию с паводками как сложную. Он отметил, что муниципальные, районные и региональные власти осуществляют постоянный прямой контакт с населением, в зонах подтопления также самоотверженно работают спасатели МЧС и волонтеры. Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин в течение всего дня занимается этим вопросом, поездка главы государства в пострадавшие регионы пока не планируется.