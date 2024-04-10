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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь до 965 см

Ведомости

За ночь уровень воды в Урале в Оренбурге поднялся почти на 50 см, до 965 см. Об этом сообщил первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов. Его слова приводятся в Telegram-канале администрации города.

«Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа. Так, ночью были обесточены три улицы в поселке имени Куйбышева, полностью отключены Кузнечный и близлежащие СНТ», – сказал он. 

Прошедшую ночь Кудинов назвал неспокойной: паводок пришел в поселок имени Куйбышева, Заречный и Кузнечный, было подтоплено более 300 домовладений. Из СНТ были эвакуированы 10 человек. Кудинов призвал местных жителей не ждать «критической ситуации» и заблаговременно покидать свои дома. По его словам, 10 апреля уровень воды в Урале может увеличиться от 30 до 70 см.

По данным МЧС России, в Оренбургской области подтоплено более 10 300 домов и 13 100 приусадебных участков, эвакуированы 6555 человек, включая 1597 детей. На месте работают 4000 специалистов и более 800 единиц техники.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, 10 апреля ожидается пик уровня воды.

На фоне паводка режим ЧС также был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях.

9 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию с паводками как сложную. Он отметил, что муниципальные, районные и региональные власти осуществляют постоянный прямой контакт с населением, в зонах подтопления также самоотверженно работают спасатели МЧС и волонтеры. Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин в течение всего дня занимается этим вопросом, поездка главы государства в пострадавшие регионы пока не планируется. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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