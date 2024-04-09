Путин получил доклады о ситуации с паводками в трех областях

9 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию с паводками как сложную. Он отметил, что муниципальные, районные и региональные власти осуществляют постоянный прямой контакт с населением, в зонах подтопления также самоотверженно работают спасатели МЧС и волонтеры. Песков добавил, что Путин в течение всего дня постоянно занимается этим вопросом, поездка президента в пострадавшие регионы пока не планируется.