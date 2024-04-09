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Путин получил доклады о ситуации с паводками в трех областях

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин получил доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отдельный доклад также представил глава МЧС Александр Куренков, который ранее сегодня посетил Оренбургскую область. Там он с воздуха осмотрел подтопленные территории, провел рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения.

После этого Куренков вылетел в Курганскую область. В МЧС ранее сообщили, что министр также побывает в Тюменской области.

По итогам телефонного разговора Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым лидеры поручили премьер-министрам двух стран взять под контроль ситуацию и обеспечить двустороннюю координацию, чтобы синхронизировать действия по борьбе с паводками и их последствиями.

9 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию с паводками как сложную. Он отметил, что муниципальные, районные и региональные власти осуществляют постоянный прямой контакт с населением, в зонах подтопления также самоотверженно работают спасатели МЧС и волонтеры. Песков добавил, что Путин в течение всего дня постоянно занимается этим вопросом, поездка президента в пострадавшие регионы пока не планируется.

8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал специальную правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Председателем комиссии назначен Куренков, его заместителем – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, 10 апреля ожидается пик уровня воды.

На фоне паводка режим ЧС также был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил днем 9 апреля, что уровень воды в реке Тобол у Кургана составил 343 см – рост на 38 см за сутки.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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