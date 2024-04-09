Путин и Токаев обсудили ситуацию с паводками в России и Казахстане

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС, а на следующий день произошли прорывы дамбы в Орске, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 апреля ожидается пик уровня воды, сообщали в Росгидромете.