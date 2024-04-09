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Путин и Токаев обсудили ситуацию с паводками в России и Казахстане

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля. Обсуждалась паводковая обстановка в приграничных регионах двух стран.

«Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования», – говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств обсудили аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства России в СНГ, а Казахстана – в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС, а на следующий день произошли прорывы дамбы в Орске, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 апреля ожидается пик уровня воды, сообщали в Росгидромете.

Регион расположен вдоль границы с Казахстаном, где тоже образовались паводки. Из-за подтоплений режим ЧС местного масштаб был объявлен в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях. Токаев заявлял, что паводки в Казахстане в этом году стали стали самым крупным бедствием за последние 80 лет.

7 апреля МЧС республики сообщило о гибели двоих мужчин. По заявлению казахстанской службы, во время паводка они пытались самостоятельно добраться до затопленного дома и погибли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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