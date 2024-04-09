Путин и Токаев обсудили ситуацию с паводками в России и Казахстане
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля. Обсуждалась паводковая обстановка в приграничных регионах двух стран.
«Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования», – говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры государств обсудили аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства России в СНГ, а Казахстана – в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС, а на следующий день произошли прорывы дамбы в Орске, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 апреля ожидается пик уровня воды, сообщали в Росгидромете.
Регион расположен вдоль границы с Казахстаном, где тоже образовались паводки. Из-за подтоплений режим ЧС местного масштаб был объявлен в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях. Токаев заявлял, что паводки в Казахстане в этом году стали стали самым крупным бедствием за последние 80 лет.
7 апреля МЧС республики сообщило о гибели двоих мужчин. По заявлению казахстанской службы, во время паводка они пытались самостоятельно добраться до затопленного дома и погибли.