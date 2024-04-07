МЧС Казахстана сообщило о гибели двух мужчин из-за паводка
В Атырауской области Казахстана спасатели обнаружили тела двух мужчин. Во время паводка они пытались самостоятельно добраться до затопленного дома и погибли, сообщила пресс-служба МЧС республики.
Мужчин без признаков жизни спасатели нашли около 11:00 по местному времени (9:00 мск) 7 апреля. Днем ранее в городе Кульсары Жылыойского района 50-летний житель и его друг «без соответствующего разрешения» выехали на тракторе на обследование затопленного жилого дома. Трактор съехал с дороги в кювет и перевернулся, рассказали в МЧС. В ведомстве призвали граждан неукоснительно соблюдать меры безопасности во время паводка и не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения.
Всего в аварийно-спасательных работах участвуют более 12 455 человек и 1300 единиц техники, а также семь воздушных судов, рассказали ранее в пресс-службе республиканского МЧС. Подтопленными остаются 3686 частных жилых домов, 557 придворовых территорий и 1822 дачных домов в семи областях страны. Спасены, по последним данным, более 72 человек.
Паводки в Казахстане в этом году стали стали самым крупным бедствием за последние 80 лет, режим ЧС местного масштаба объявлен уже в 10 регионах страны, заявил 6 апреля президент республики Касым-Жомарт Токаев. Режим чрезвычайной ситуации местного масштаба, по словам президента, был объявлен в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В России наиболее сложная ситуация с паводком сложилась в Оренбургской области. Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС решила отнести паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.