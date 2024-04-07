МЧС Казахстана сообщило о гибели двух мужчин из-за паводка

Мужчин без признаков жизни спасатели нашли около 11:00 по местному времени (9:00 мск) 7 апреля. Днем ранее в городе Кульсары Жылыойского района 50-летний житель и его друг «без соответствующего разрешения» выехали на тракторе на обследование затопленного жилого дома. Трактор съехал с дороги в кювет и перевернулся, рассказали в МЧС. В ведомстве призвали граждан неукоснительно соблюдать меры безопасности во время паводка и не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения.