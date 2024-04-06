Токаев назвал паводки в Казахстане самым крупным бедствием за последние 80 лет

Правительство после «критики и указаний» Токаев, как заявил он, активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры. В республике создан штаб во главе с премьер-министром, который вместе с заместителями и министром по ЧС посещает пострадавшие регионы, добавил глава государства.