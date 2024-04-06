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Токаев назвал паводки в Казахстане самым крупным бедствием за последние 80 лет

Ведомости

Паводки в Казахстане в этом году стали стали самым крупным бедствием за последние 80 лет, режим ЧС местного масштаба объявлен уже в 10 регионах страны, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства 6 апреля обратился к жителям Казахстана в связи с тяжелой ситуацией с весенними паводками, сообщила его пресс-служба.

«Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», – сказал Токаев.

Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба, по словам президента, был объявлен в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях. 

Правительство после «критики и указаний» Токаев, как заявил он, активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры. В республике создан штаб во главе с премьер-министром, который вместе с заместителями и министром по ЧС посещает пострадавшие регионы, добавил глава государства.

Пострадавшим от наводнения Токаев пообещал оказать финансовую и другую необходимую поддержку. Он заявил, что суммы компенсаций должны быть соразмерны понесенному ущербу. Глава государства отдельно обратился к СМИ и блогерам, призвав их «не распространять непроверенную информацию, которая способствует возникновению паники».

По данным МЧС республики, к 6 апреля с начала паводка в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 3171 частных жилых домов и 179 дворовых территорий. Более 46 000 жителей были спасены и эвакуированы, отогнано 60 000 сельскохозяйственных животных. В пунктах временного размещения находятся 12 541 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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