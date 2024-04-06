Токаев назвал паводки в Казахстане самым крупным бедствием за последние 80 лет
Паводки в Казахстане в этом году стали стали самым крупным бедствием за последние 80 лет, режим ЧС местного масштаба объявлен уже в 10 регионах страны, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства 6 апреля обратился к жителям Казахстана в связи с тяжелой ситуацией с весенними паводками, сообщила его пресс-служба.
«Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», – сказал Токаев.
Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба, по словам президента, был объявлен в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
Правительство после «критики и указаний» Токаев, как заявил он, активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры. В республике создан штаб во главе с премьер-министром, который вместе с заместителями и министром по ЧС посещает пострадавшие регионы, добавил глава государства.
Пострадавшим от наводнения Токаев пообещал оказать финансовую и другую необходимую поддержку. Он заявил, что суммы компенсаций должны быть соразмерны понесенному ущербу. Глава государства отдельно обратился к СМИ и блогерам, призвав их «не распространять непроверенную информацию, которая способствует возникновению паники».
По данным МЧС республики, к 6 апреля с начала паводка в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 3171 частных жилых домов и 179 дворовых территорий. Более 46 000 жителей были спасены и эвакуированы, отогнано 60 000 сельскохозяйственных животных. В пунктах временного размещения находятся 12 541 человек.