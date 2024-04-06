/ Общество

Власти Оренбурга объявили принудительную эвакуацию в зоне подтопления

В регион по поручению главы МЧС направлен Ил-76 со 175 спасателями
Полина Худякова
https://t.me/DVPasler

В Оренбурге будут принудительно эвакуировать жителей домов в зоне подтопления, ночью уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки, сообщил глава города Сергей Салмин в своем Telegram-канале.

Уровень воды в реке Урал, по данным на 15:00 6 апреля, поднялся до 855 см. Вода будет прибывать, считают власти. Мэр потребовал жителей немедленно покинуть дома в зоне подтопления: это районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, а также несколько СНТ.

«В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно. У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», – написал глава города.

В Оренбургскую области по поручению главы МЧС вылетел дополнительный эшелон спасателей, специалисты будут ликвидировать последствия паводка и прорыва дамбы в Орске, сообщила пресс-служба ведомства.

На самолете Ил-76 чрезвычайного ведомства туда вылетели 175 специалистов Отряда «Центроспас», курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России, сообщили в ведомстве. Борт также доставит в Оренбургскую область плавсредства, технику высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы и спасательные жилеты.  

По данным МЧС, сейчас на месте ликвидации последствий паводка в Орске работают 540 специалистов, задействованы 146 единиц техники, более 70 плавсредств и 13 беспилотников.

Губернатор Денис Паслер после заседания комиссии по ЧС сообщил, что прорыв дамбы произошел «несмотря на все усилия специалистов». Проект дамбы был рассчитан на меньшую нагрузку. Сейчас решается вопрос о создании пунктов длительного пребывания, поскольку в ближайшие дни люди не смогут вернуться в свои дома, добавил он. Губернатор анонсировал увеличение выплат пострадавшим в результате прорыва дамбы.

«Масштабы нанесенного стихией вреда существенны. Принял решение увеличить все выплаты пострадавшим в два раза. Единовременно – 20 000 руб. на человека. При утрате имущества – от 50 до 100 000 руб. на каждого», – написал он.

Паслер 4 апреля ввел на территории региона режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. 6 апреля стало известно о подтоплении более 2500 домов, более 4200 человек были эвакуированы.

Следственные органы после прорыва насыпной дамбы возбудили уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Прорыв дамбы произошел в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на ее содержание в надлежащем техническом состоянии, заявила также прокуратура региона.

ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что в Орске при патрулировании обнаружили тела троих человек. Один из погибших 5 апреля отказался от эвакуации. Смерти еще двоих жителей, по информации  правительства региона, не связаны с последствиями паводка.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных