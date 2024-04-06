Власти Оренбурга объявили принудительную эвакуацию в зоне подтопления

Власти Оренбурга объявили принудительную эвакуацию в зоне подтопленияВ регион по поручению главы МЧС направлен Ил-76 со 175 спасателями
В Оренбурге будут принудительно эвакуировать жителей домов в зоне подтопления, ночью уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки, сообщил глава города Сергей Салмин в своем Telegram-канале.
Уровень воды в реке Урал, по данным на 15:00 6 апреля, поднялся до 855 см. Вода будет прибывать, считают власти. Мэр потребовал жителей немедленно покинуть дома в зоне подтопления: это районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, а также несколько СНТ.
«В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно. У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», – написал глава города.
В Оренбургскую области по поручению главы МЧС вылетел дополнительный эшелон спасателей, специалисты будут ликвидировать последствия паводка и прорыва дамбы в Орске, сообщила пресс-служба ведомства.
На самолете Ил-76 чрезвычайного ведомства туда вылетели 175 специалистов Отряда «Центроспас», курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России, сообщили в ведомстве. Борт также доставит в Оренбургскую область плавсредства, технику высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы и спасательные жилеты.
По данным МЧС, сейчас на месте ликвидации последствий паводка в Орске работают 540 специалистов, задействованы 146 единиц техники, более 70 плавсредств и 13 беспилотников.
Губернатор Денис Паслер после заседания комиссии по ЧС сообщил, что прорыв дамбы произошел «несмотря на все усилия специалистов». Проект дамбы был рассчитан на меньшую нагрузку. Сейчас решается вопрос о создании пунктов длительного пребывания, поскольку в ближайшие дни люди не смогут вернуться в свои дома, добавил он. Губернатор анонсировал увеличение выплат пострадавшим в результате прорыва дамбы.
«Масштабы нанесенного стихией вреда существенны. Принял решение увеличить все выплаты пострадавшим в два раза. Единовременно – 20 000 руб. на человека. При утрате имущества – от 50 до 100 000 руб. на каждого», – написал он.
Паслер 4 апреля ввел на территории региона режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. 6 апреля стало известно о подтоплении более 2500 домов, более 4200 человек были эвакуированы.
Следственные органы после прорыва насыпной дамбы возбудили уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Прорыв дамбы произошел в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на ее содержание в надлежащем техническом состоянии, заявила также прокуратура региона.
ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что в Орске при патрулировании обнаружили тела троих человек. Один из погибших 5 апреля отказался от эвакуации. Смерти еще двоих жителей, по информации правительства региона, не связаны с последствиями паводка.