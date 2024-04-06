Власти Оренбурга объявили принудительную эвакуацию в зоне подтопления

Губернатор Денис Паслер после заседания комиссии по ЧС сообщил, что прорыв дамбы произошел «несмотря на все усилия специалистов». Проект дамбы был рассчитан на меньшую нагрузку. Сейчас решается вопрос о создании пунктов длительного пребывания, поскольку в ближайшие дни люди не смогут вернуться в свои дома, добавил он. Губернатор анонсировал увеличение выплат пострадавшим в результате прорыва дамбы.