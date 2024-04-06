В Оренбургской области из-за паводка эвакуировали более 4200 человек

В правительстве области также сообщили, что насыпная дамба, которая защищает старый город Орска от разлива реки, не выдерживает потока воды. В результате вода начала подтапливать старый город. Пострадавшие при ЧС жители области могут подать заявление на получение выплат через «Госуслуги», напомнили в администрации. Мэр Орска Василий Козупица рассказал журналистам, что к утру уровень воды на реке Урал стал критичным и составил 9,27 м. Около 9:00 мск в областной администрации сообщили о подтоплении уже 2400 жилых домов в Орске и 3065 придомовых территорий.