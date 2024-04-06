В Оренбургской области из-за паводка эвакуировали более 4200 человек

В Оренбургской области из-за паводка эвакуировали более 4200 человекПодтопленными оказались более 2500 домов
В результате паводка в Оренбургской области подтопило уже свыше 2500 жилых домов в 20 муниципальных образованиях, сообщила пресс-служба губернатора и администрации региона.
«На 6 апреля в связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков на территории 29 муниципальных образований в 102 населенных пунктах и 9 СНТ», – говорится в сообщении.
Более 4200 человек были эвакуированы, 427 из них были размещены в пунктах временного содержания. Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что уровень воды в реке Урал находится у пиковых значений, ситуация в некоторых районах сложная, особенно в Орске, где ранее была прорвана дамба. В городе подтоплено более 600 жилых домов, 1400 приусадебных участков, 711 человек были эвакуированы. Всего зона подтопления охватывает 4204 дома с населением 10 800 человек. В 12 населенных пунктах прервалась подача электричества.
Повышение уровней воды зафиксировано также на реках Самара (на 204 см), Кумак, Орь, Салмыш и Больший Кинель. Для ликвидации последствий паводка были задействованы 1112 человек, 462 единицы техники, 80 плавсредств, а также 392 спасателя и 10 единиц техники МЧС, два вертолета Ми-8. В области всего подготовлены к развертыванию 495 пунктов временного размещения, которые могут принять 82 325 человек.
В правительстве области также сообщили, что насыпная дамба, которая защищает старый город Орска от разлива реки, не выдерживает потока воды. В результате вода начала подтапливать старый город. Пострадавшие при ЧС жители области могут подать заявление на получение выплат через «Госуслуги», напомнили в администрации. Мэр Орска Василий Козупица рассказал журналистам, что к утру уровень воды на реке Урал стал критичным и составил 9,27 м. Около 9:00 мск в областной администрации сообщили о подтоплении уже 2400 жилых домов в Орске и 3065 придомовых территорий.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 4 апреля ввел на территории региона режим ЧС, чтобы оперативно провести мероприятия по пропуску паводка, минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры.
5 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ срочно эвакуироваться из-за подъема уровня воды в реке Урал.