В Оренбурге призвали срочно эвакуироваться из опасных районов из-за паводка

По данным на утро 9 апреля, из зоны подтопления были эвакуированы около 6400 человек. В ликвидации ЧС задействованы 4385 человек и 816 единиц техники, 164 плавсредства и 18 беспилотных авиационных систем. На фоне паводка режим ЧС также был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях.