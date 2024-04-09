В Оренбурге призвали срочно эвакуироваться из опасных районов из-за паводка
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к опасной отметке и составляет 897 см, в городе прозвучала сирена. Об этом сообщили в администрации города.
«В 10:40 [8:40 мск] в Оренбурге прозвучала сирена. В областном центре действует режим ЧС. Уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет на 8:00 [6:00 мск] 897 см. Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться», – говорится в сообщении.
Власти предупредили, что в зоне подтопления находятся дачные массивы в поймах Урала и Сакмары. В частности, это СНТ возле поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара, а также районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, 10 апреля ожидается пик уровня воды.
По данным на утро 9 апреля, из зоны подтопления были эвакуированы около 6400 человек. В ликвидации ЧС задействованы 4385 человек и 816 единиц техники, 164 плавсредства и 18 беспилотных авиационных систем. На фоне паводка режим ЧС также был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях.
8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал специальную правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Председателем комиссии назначен глава МЧС Александр Куренков, его заместителем – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.