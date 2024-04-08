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Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий паводков

Ведомости

Председатель правительства Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал специальную правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Председателем комиссии назначен глава МЧС Александр Куренков, его заместителем – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

В состав вошли также глава Минздрава, руководители Ростехнадзора, Росгидромета, Роспотребнадзора, Федерального медико-биологического агентства, Федерального агентства водных ресурсов и Федерального агентства по государственным резервам.

Также по распоряжению Мишустина членами комиссии стали представители Минтруда, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минсельхоза, Минцифры, Минпросвещения, Минобороны, МВД, Росгвардии и главы субъектов.

О создании комиссии Путин распорядился сегодня после того, как заслушал доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, главы МЧС и профильных ведомств о ситуации с паводками.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В следующие два дня произошли прорывы дамбы, началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик.

По информации областной администрации, в регионе затоплены 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Эвакуированы 6127 местных жителей. По предварительным данным Минстроя РФ, ущерб инфраструктуре составляет около 21 млрд руб.

В Курганской области в связи с неблагоприятными условиями по паводку в зоне подтопления рискуют оказаться более 4300 домов, 5550 приусадебных участков и 600 дач. В региональном МЧС объявили о начале «превентивной эвакуации населения» из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и самого Кургана.

Губернатор Тюменской области Александр Моор с 8 апреля ввел режим ЧС из-за угрозы паводков. По его словам, специалисты прогнозируют высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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